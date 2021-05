Vidéo : Une femme fait du yoga avec son chien Posté par Kilroy1

Mary et son chien Secret font une petite séance de yoga.



Vidéo (30s) : Faire du yoga avec son chien





-18 ans s'abstenir. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 877 Karma: 1760 En ligne ! Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0 Franchement j'ai bien aimé, une jolie petite vidéo toute mignonne ! Et sans musique Tik Tok !!!!! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2521 Karma: 6022 Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0 quelle connerie de couper la queue des bergers australiens ... Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4761 Karma: 7195 En ligne ! Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0 Marie er son chien Secret...



sassoeur...sa soeur... (extrait du film "Le Dîner de cons") TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 314 Karma: 175 Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0 @dtclulu C'est surement génétique (inscrit dans ses gènes), il est surement née avec une queue courte ... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2521 Karma: 6022 Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0 @TheDarkgg j'ai eu un berger australien , la queue est coupée très tôt pour des raisons obscures ...

qd j'en croise un avec , je suis tjrs agréablement surpris gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 349 Karma: 819 En ligne ! Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0 Ah enfin un truc mignon et personne ne va s'engueuler! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4761 Karma: 7195 En ligne ! Re: Une femme fait du yoga avec son chien Re: Une femme fait du yoga avec son chien 0

@gnarf2

Ah enfin un truc mignon et personne ne va s'engueuler!

Ah enfin une terre Sainte qui reunit les trois principales religions monothéiste. C est sur que là, personne v a s engueuler!

