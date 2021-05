Vidéo : Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fusil de chasse dans la rue Posté par dubstyle

Le 14 mai dernier à Valmondois (Val-d'Oise) , les riverains ont appelé la gendarmerie, car une femme se baladait dans la rue armée d'un fusil de chasse. Après une période de dialogue, les gendarmes ont distrait la femme afin d’effectuer une interpellation sans bavure.





Vidéo (5mn50s) : Une femme armée interpellée par la police (Valmondois)





Top commentaires osiris79 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 100 Karma: 170 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 14 Je viens de regarder une vidéo qui commence par "vous allez tout mettre sur internet ? non pas du tout, je vous le promets, non je veux pas, c'est pas mon style"

28 commentaires Auteur Conversation odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1427 Karma: 1299 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 quel bande de nuls: tout le monde sait qu'il faut viser les genoux.

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11482 Karma: 11369 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 4 Propre, net, précis, bien joué. Rien d'autre à dire. osiris79 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 100 Karma: 170 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 14 Je viens de regarder une vidéo qui commence par "vous allez tout mettre sur internet ? non pas du tout, je vous le promets, non je veux pas, c'est pas mon style" Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 46 Karma: 203 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 1 Suis-je le seul à avoir gratté mon écran pour comprendre ce qu'était ce point qui se baladait? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2059 Karma: 4029 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 2

@Tempo123

Suis-je le seul à avoir gratté mon écran pour comprendre ce qu'était ce point qui se baladait?

Vi il y avait bien une salle bête.

En tout cas, beau travail des forces de l'ordre.

Pour une fois qu'une vidéo montre une belle intervention, ça fait plaisir de le dire aussi.

@Tempo123

Suis-je le seul à avoir gratté mon écran pour comprendre ce qu'était ce point qui se baladait?

Vi il y avait bien une salle bête.



En tout cas, beau travail des forces de l'ordre.



Pour une fois qu'une vidéo montre une belle intervention, ça fait plaisir de le dire aussi. Citation :Vi il y avait bien une salle bête.En tout cas, beau travail des forces de l'ordre.Pour une fois qu'une vidéo montre une belle intervention, ça fait plaisir de le dire aussi. PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 9 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0



En tout cas dans les années 90 fallait se lancer dans la finance, dans les années 2000 le pétrole, 2010 l'informatique, et maintenant... les psychologues comme nouveau golden boys Ca devient quand même rock'n roll notre société aujourd'huiEn tout cas dans les années 90 fallait se lancer dans la finance, dans les années 2000 le pétrole, 2010 l'informatique, et maintenant... les psychologues comme nouveau golden boys dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2522 Karma: 6035 En ligne ! Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 joli coup de boule !!! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 643 Karma: 2462 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 3 C'est triste aussi, cette détresse... pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 344 Karma: 465 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 3 Elle s'est sort bien. Dans certains pays, elle aurait pris 3 balles dès le moment où elle se montrerait menaçante. sanbout Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2019 Envois: 21 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 4 On parle beaucoup en mal de notre police et de notre gendarmerie mais il faut quand-même prendre du recul et admettre qu'ils travaillent très proprement et de façon très professionnelle !

Dans d'autres pays, elle aurait fini tasée bien avant, ou peut-être même descendue.

Bravo pour l'intervention et une pensée pour cette dame qui doit traverser quelque chose de pas facile pour en arriver là, comme beaucoup trop de gens en France. tricksyer Je m'installe Inscrit le: 29/4/2017 Envois: 170 Karma: 224 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 2 quel métier.... face a quelqu'un comme ca (déséquilibrée), tout peut arriver, les fdo ont fait preuve de sang froid, a leur place durant l'opération, je me poserai forcément la question : vais-je rentrer chez moi ce soir ? vais-je revoir ma famille ?

content et fier d'être dans une société qui ne met pas la vie d'une déséquilibrée en balance en se disant que sa vie a moins de valeur alors pas question de prendre de risque : on shoot.

bravo aux hommes et aux femmes sous les uniformes qui ont fait un travail humain et sécuritaire, comme quoi les deux sont compatibles. Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 286 Karma: 137 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 odyxo Skyrim je suppose ? Skyrim je suppose ? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 488 Karma: 1069 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0

@Tempo123

Suis-je le seul à avoir gratté mon écran pour comprendre ce qu'était ce point qui se baladait?

chez nous on dit "qu'elle a une araignée au plafond" Citation :chez nous on dit "qu'elle a une araignée au plafond" ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1505 Karma: 2631 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 La femme a été conduite dans un service psychiatrique





Qu'est-ce qui permet aux gendarmes de la considérer comme déséquilibrée ? elle était fichée S ? Citation :Qu'est-ce qui permet aux gendarmes de la considérer comme déséquilibrée ? elle était fichée S ? lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 830 Karma: 578 En ligne ! Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 Les plombs ne passent pas loin quand le coup du fusil part ... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2302 Karma: 2876 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 Je suis sûr que certains seront quand même tentés de prendre sa défense. Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1409 Karma: 1734 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 1 Très beau travail. J'espère que cette dame va aller mieux pigme Je masterise ! Inscrit le: 14/2/2007 Envois: 2189 Karma: 244 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 2

@PeterVonBart

Ca devient quand même rock'n roll notre société aujourd'hui



En tout cas dans les années 90 fallait se lancer dans la finance, dans les années 2000 le pétrole, 2010 l'informatique, et maintenant j'annonce... les psychologues comme nouveau golden boys :)



Toi t'as jamais vécu dans la campagne des années 80

C'était déjà monnaie courante de voir des mecs se balader avec leur fusil de chasse dans les villages pour aller régler son compte à un autre fermier... Et souvent, ils étaient pas net net Citation :Toi t'as jamais vécu dans la campagne des années 80C'était déjà monnaie courante de voir des mecs se balader avec leur fusil de chasse dans les villages pour aller régler son compte à un autre fermier... Et souvent, ils étaient pas net net Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 753 Karma: 961 En ligne ! Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 @ablator Personne n'a dit que ce sont les gendarmes qui l'ont considéré comme déséquilibrée. Elle est peut-être fichée SIP comme l'étant. Dans tous les cas, il y a eu avis médical, bien avant pour d'autres faits ou après l'interpellation. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1427 Karma: 1299 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 Sirmatheos

ha non; je parle d'une vidéo postée sur Koreus montrant un autre type d'intervention.



https://www.koreus.com/video/gendarme-tire-jambe-suicidaire.html ha non; je parle d'une vidéo postée sur Koreus montrant un autre type d'intervention. GrammarNazi Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2019 Envois: 27 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 Vidéo très intéressante aussi bien sur la forme que sur le fond.



On est face à une intervention complète, contextualisée et tout le monde s'accorde à dire que les forces de l'ordre ont agi de la meilleure façon.



Maintenant, vous mettez cette vidéo entre les mains de ceux qui veulent créer le chaos. Ils coupent le début et gardent juste le moment où la femme hurle "au secours ! À l'aide !" plaquée au sol, ils titrent "la police s'en prend à une femme sans défense", ils balancent ça sur les réseaux et dans les heures qui suivent on se retrouve avec #ACAB en TT.



On en voit tellement des crétins chier sur les flics en se basant sur des séquences tronquées.



Cette femme, aux États-Unis, c'était quinze chargeurs dans le buffet et une réservation en chambre froide à la morgue. Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 175 Karma: 415 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 une interpellation sans bavure



Bah normal, c'était pas la Police. Citation :Bah normal, c'était pas la Police. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 336 Karma: 372 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0

@sanbout

On parle beaucoup en mal de notre police et de notre gendarmerie mais il faut quand-même prendre du recul et admettre qu'ils travaillent très proprement et de façon très professionnelle !

Dans d'autres pays, elle aurait fini tasée bien avant, ou peut-être même descendue.

Bravo pour l'intervention et une pensée pour cette dame qui doit traverser quelque chose de pas facile pour en arriver là, comme beaucoup trop de gens en France.





Je pense pas qu'on puisse mélanger police et gendarmerie. Je pense pas d'ailleurs que les gendarmes apprécient qu'on les mélangent avec les policiers. Ce n'est pas la même formation ni la même rigueur militaire.



Pour l'intervention, elle est propre mais ça ne m'étonne pas de la gendarmerie. Les seuls défauts c'est l'absence de casque pour celui qui contourne et que le coup de feu se déclenche (apparemment ça finit dans le mur, mais c'était un peu de la chance). Citation :Je pense pas qu'on puisse mélanger police et gendarmerie. Je pense pas d'ailleurs que les gendarmes apprécient qu'on les mélangent avec les policiers. Ce n'est pas la même formation ni la même rigueur militaire.Pour l'intervention, elle est propre mais ça ne m'étonne pas de la gendarmerie. Les seuls défauts c'est l'absence de casque pour celui qui contourne et que le coup de feu se déclenche (apparemment ça finit dans le mur, mais c'était un peu de la chance). pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6702 Karma: 1992 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0 C'est d'abord ça les flics, du courage et notre protection. La campagne stupide anti-flic de cette époque est encore plus écœurante... delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 513 Karma: 1067 Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0

@GrammarNazi

Vidéo très intéressante aussi bien sur la forme que sur le fond.



On est face à une intervention complète, contextualisée et tout le monde s'accorde à dire que les forces de l'ordre ont agi de la meilleure façon.



Je ne trouve pas pour ma part qu'ils ont agi de la meilleure façon, le gars qui lui saute dessus prend un risque énorme; si elle se retourne un 1/4 de seconde plus tôt il se prend la décharge et peut y passer alors que la situation ne présentait aucun danger et était sous contrôle.

Je trouve la prise de risque bien trop importante par rapport à la situation. Citation :Je ne trouve pas pour ma part qu'ils ont agi de la meilleure façon, le gars qui lui saute dessus prend un risque énorme; si elle se retourne un 1/4 de seconde plus tôt il se prend la décharge et peut y passer alors que la situation ne présentait aucun danger et était sous contrôle.Je trouve la prise de risque bien trop importante par rapport à la situation. Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 341 En ligne ! Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0

@gunnar230

Je pense pas qu'on puisse mélanger police et gendarmerie. Je pense pas d'ailleurs que les gendarmes apprécient qu'on les mélangent avec les policiers. Ce n'est pas la même formation ni la même rigueur militaire.



Pour l'intervention, elle est propre mais ça ne m'étonne pas de la gendarmerie. Les seuls défauts c'est l'absence de casque pour celui qui contourne et que le coup de feu se déclenche (apparemment ça finit dans le mur, mais c'était un peu de la chance).



Je ne suis pas sûr que ce soit tant de la chance que ça. Il me semble qu'il contrôle le fusil notamment, il a la main dessus, il dirige le canon. Certes il ne pouvait pas "tout" contrôler, mais j'ai le sentiment que l'objectif de son geste c'était justement de maîtriser l'arme et la direction de l'arme.



Citation :

@delseb

Je ne trouve pas pour ma part qu'ils ont agi de la meilleure façon, le gars qui lui saute dessus prend un risque énorme; si elle se retourne un 1/4 de seconde plus tôt il se prend la décharge et peut y passer alors que la situation ne présentait aucun danger et était sous contrôle.

Je trouve la prise de risque bien trop importante par rapport à la situation.



Elle a un fusil armé, elle ne répond pas favorablement aux tentatives d'apaisement, elle est visiblement folle. Si elle avait levé l'arme, le gendarme avec l'arme automatique l'aurait descendue.



Oui, le gendarme prend un risque. En prenant ce risque, il a probablement sauvé la vie de cette femme, qui était déterminée à ne pas lâcher son fusil. Citation :Je ne suis pas sûr que ce soit tant de la chance que ça. Il me semble qu'il contrôle le fusil notamment, il a la main dessus, il dirige le canon. Certes il ne pouvait pas "tout" contrôler, mais j'ai le sentiment que l'objectif de son geste c'était justement de maîtriser l'arme et la direction de l'arme.Citation :Elle a un fusil armé, elle ne répond pas favorablement aux tentatives d'apaisement, elle est visiblement folle. Si elle avait levé l'arme, le gendarme avec l'arme automatique l'aurait descendue.Oui, le gendarme prend un risque. En prenant ce risque, il a probablement sauvé la vie de cette femme, qui était déterminée à ne pas lâcher son fusil. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 382 Karma: 1091 En ligne ! Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... Re: Les gendarmes maîtrisent une femme armée d'un fu... 0

@osiris79

Je viens de regarder une vidéo qui commence par "vous allez tout mettre sur internet ? non pas du tout, je vous le promets, non je veux pas, c'est pas mon style"



Ceci étant dit c'est peut être pas lui qui la mis...mais ça femme (ou la gendarmerie?)