Vidéo : Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d'une station de lavage Posté par Skwatek

Un gars fait une blague à sa copine en ouvrant sa vitre dans les rouleaux d'une station de lavage. Elle apprécie moyen.







Vidéo () : Blague dans les rouleaux d'une station de lavage





Vidéo : Se laver aux rouleaux Vidéo : Employé vs Rouleau de lavage auto Vidéo : Surprise à une station de lavage Source : Forum Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 645 Karma: 2462 Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 0 Bien roulée la nana ! Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 504 Karma: 832 Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 1 Ce soir, il va dormir comme sa moto, sur la béquille. S'il en a une, de moto... Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 504 Karma: 832 Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 0

J'ai pensé la même chose que toi, ensemble on a bon gout... Hebus25 Help Desk Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1293 Karma: 1688 En ligne ! Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 0 Qu'est ce qu'elle attend pour le larguer ? C'est comme les amis qui te font des pranks à la con, il faut savoir s'en séparer.



C'est comme les amis qui te font des pranks à la con, il faut savoir s'en séparer. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 645 Karma: 2462 Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 0 @Ustost Les grands esprits se rencontrent !



J’imagine assez proche de son cri celui d’une souris dans un mixer. WAADXIII Je viens d'arriver Inscrit le: 31/5/2015 Envois: 29 En ligne ! Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 1 Il me semble avoir déjà vu ce couple sur tiktok et ce que je peux vous dire c'est qu'il aime bien la faire chier.

EDIT: nicocaponecomedy sur tiktok si ça intéresse quelqu'un. PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 50 En ligne ! Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 0 Moi la question que je me pose, c'est pourquoi il a son volant à droite alors qu'ils semblent être francophone?! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3893 Karma: 16016 En ligne ! Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... Re: Ouvrir la vitre de sa copine dans les rouleaux d&apos... 0 @Bricci Oui mais elle a l'air au bout du rouleau.