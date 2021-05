Vidéo : Un homme pose la question qui tue Posté par Meph974

Une femme demande à un homme pourquoi il n'y a aucun message d'avertissement sur les bouteilles de vodka alors qu'il est écrit « Fumer tue » sur les paquets de cigarettes.



Vidéo (18s) : La question qui tue





demos: Il doit probablement avoir été ouvrier dans le bâtiment

billyboy45: Lui cherchez pas, la vodka lui a déjà tué les neurones !

AymericCaron: Je crois qu'il pourrait leur faire dire ce qu'ils veulent avec ce montage et cette langue...

Des russophones dans le coin ?

Nwc-Vincent2: La vodka ça se fume pas, échec et mat.

Variel: Vous vous moquez, mais il a raison.

PseudoPris: @Variel Oui, c'est logique si on réfléchit. "Pourquoi n'y a-t-il pas la même chose sur les bouteilles ?" et qu'on transpose avec l'alcool, c'est un raisonnement qui en vaut un autre.

Toutes les langues ont plusieurs niveaux. En linguistique on s'arrache les cheveux avec la phrase du type :

"Le professeur a envoyé Toto chez le directeur car il..." Il peut s'appliquer aux 3 protagonistes, et seule une réflexion sur la phrase qui suit nous permet de lever (mais pas forcément) l’ambiguïté :

"- voulait le gronder"

"- dérangeait les autres élèves"

Quand on veut, on peut !



bidou: Wow, qu'est-ce que c'est que ce montage immonde...

@AymericCaron

Je crois qu'il pourrait leur faire dire ce qu'ils veulent avec ce montage et cette langue...

Des russophones dans le coin ?



La traduction est fiable.

AymericCaron: C'est correct