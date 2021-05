Vidéo : Un couple fait une violente chute en se battant sur un balcon (Russie) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un couple qui se bat sur un balcon fait une chute de plusieurs mètres de hauteur à Saint-Pétersbourg, en Russie.



Vidéo (8s) : Chute d'un couple qui se bat sur un balcon





Vidéo : Gilet airbag pour amortir les chutes des personnes âgées Vidéo : Un homme tombe de son balcon Vidéo : Effondrement d'un balcon à Jakarta Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4613 Karma: 12300 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 3 Il faudrait peut-être mettre une mention "Les balcons tuent" sur tous les balcons.













A moins que ce soit la faute à la Vodka, mais ça m'étonne... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2523 Karma: 6036 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 pas de panique ! avec la vodka , ça passe crème ... Mister_Claymore J'aime glander ici Inscrit le: 7/4/2015 Envois: 6169 Karma: 586 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 1 C'est que ca doit faire mal quand même AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 973 Karma: 449 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 Okay ! Okay ! DrDude Je masterise ! Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 3466 Karma: 1698 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 797 Karma: 947 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 "Il paraît que quand tu tombes par surprise tu te fais moins mal parce que tu n’es pas contracté, mythe ou réalité ?"



Vous avez 2h Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 172 Karma: 163 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 @LeFreund "Les balcons tuent" sur les bouteilles de vodka serait plus judicieux. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10634 Karma: 7377 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 1 Faut-il vraiment préciser "en état d'ébriété" lorsqu'on parle d'habitants de Russie ? Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 626 Karma: 290 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 @Emerys Quand tu contractes les muscles tu dois quand meme mieux protéger l'intérieur du corps non ? Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1872 Karma: 2939 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 Inexistante. L'efficacité de ce garde-corps, et votre compassion.

Faut-il que ce soit votre enfant pour agrandir votre champ de vision ? djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 11 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 O combien c'est beau le slow motion !! dire que c'est la femme qui frappais le monsieur. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1872 Karma: 2939 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 @Emerys Tomber par surprise ?

Quand tu tombes, tu te crispes bien avant de toucher le sol. Que ce soit 'par surprise' ou si tu te laisses tomber.

Tu es décontracté quand tu es inconscient. Quand tu dors par exemple. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 47 Karma: 211 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0 @Emerys

J'ai toujours entendu l'inverse : les chutes par accident d'un escabot sont plus dangereuses que celles des gens qui chutent volontairement du 2e étage (ou plus haut) parce que le corps n'anticipe pas la chute Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 641 Karma: 808 Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 1 Perso, je trouve le "pour un public averti" pas assez visible, je le vois souvent après avoir visionné la vidéo. Je dois peut-être être le seul (?). TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 158 Karma: 131 En ligne ! Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... Re: Un couple fait une violente chute en se battant sur u... 0

@LeFreund

Il faudrait peut-être mettre une mention "Les balcons tuent" sur tous les balcons.













A moins que ce soit la faute à la Vodka, mais ça m'étonne...

Citation :Indirectement c'est la faute de la Vodka, les ouvriers ayant construit ce balcon en étaient imbibés.