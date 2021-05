Vidéo : Le moteur d'un pickup explose sur un banc de puissance Posté par MaxiSucuk

Pendant un concours de Dyno, un pickup turbo diesel a un peu souffert.



Vidéo (1mn) : Dyno Fail





Vidéo : Une Shelby GT500 détruit un dynamomètre Vidéo : Voiture Barbie sur un dynamomètre Source : Forum

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15436 Karma: 20748 En ligne ! Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 4 Mourir d'un bout de piston de moteur dans une telle situation mériterait presque un Darwin Award. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 677 Karma: 373 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 les beaufs redoublent de créativité dites donc!!! Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 186 Karma: 342 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 'Merica! PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 619 Karma: 642 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 Faire d'un passe-temps et se réjouir de quelque chose qui pollue et qui détruit. On ne mérite pas notre place. Je déteste les Humains...Faire d'un passe-temps et se réjouir de quelque chose qui pollue et qui détruit. On ne mérite pas notre place. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3102 Karma: 3653 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 1 PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 56 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 America... the land where being a dumb ass is rewarded by applaus! Nofx754 Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2021 Envois: 2 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 Vous avez oublié d'apposer la mention "Vidéo à déconseiller aux écolos sensibles" Jujube51 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 98 Karma: 364 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0



Normal, sur celui de la vidéo ils n’ont pas mis la petite flèche rouge... Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 174 Karma: 164 En ligne ! Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 @PseudoPris Ton passe temps est sur Koreus, tu connais l'impacte des serveurs en plus de ton propre PC ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1272 Karma: 2173 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 1 The Ultimate Callout Challenge is three days of non-stop diesel action in at Lucas Oil Raceway in Brownsburg, Indiana.



Cet évènement est sponsorisé par l'association des Pneumologues d'Amerique du Nord (la PAN pour les intimes) Citation :Cet évènement est sponsorisé par l'association des Pneumologues d'Amerique du Nord (la PAN pour les intimes) Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 49 Karma: 224 Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0 CrazyCow

Citation : Mourir d'un bout de piston de moteur dans une telle situation mériterait presque un Darwin Award.

Plus que pour l'accident des 24h du mans de 1955?





, j'évite la vidéo pour les âmes sensibles Citation :Plus que pour l'accident des 24h du mans de 1955? petit lien wikipedia ici , j'évite la vidéo pour les âmes sensibles Kreutoreuk Je m'installe Inscrit le: 18/7/2008 Envois: 224 En ligne ! Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... Re: Le moteur d'un pickup explose sur un banc de pui... 0

Idiocracy - Frito's Car.