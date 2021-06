Vidéo : Une femme rencontre un violoniste Posté par Koreus

Karamazov Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2015 Envois: 46 Re: Une femme rencontre un violoniste 1

"Heureucement, perfonne n'a été bleffé." Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 524 Karma: 654 Re: Une femme rencontre un violoniste 0 J'ai pas envie de voir la note du luthier. gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 73 Karma: 157 Re: Une femme rencontre un violoniste 0 les rues pietonnes c pas a plus de 10 km/h quand ya du monde : valable aussi pour les piétons ::grrr:: Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1530 Karma: 1545 Re: Une femme rencontre un violoniste 0 ouuuuuu

"Heureuvement, perfonne n'a été bleffé." Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 524 Karma: 654 Re: Une femme rencontre un violoniste Re: Une femme rencontre un violoniste 0 J'ai pas envie de voir la note du luthier. gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 73 Karma: 157 Re: Une femme rencontre un violoniste Re: Une femme rencontre un violoniste 0 les rues pietonnes c pas a plus de 10 km/h quand ya du monde : valable aussi pour les piétons ::grrr:: Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1530 Karma: 1545 Re: Une femme rencontre un violoniste Re: Une femme rencontre un violoniste 0 ouuuuuu

Le violon ou la bouche? teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 47 Karma: 125 Re: Une femme rencontre un violoniste 0

Les combats de rue sont parfois terribles...



Les combats de rue sont parfois terribles...



Dog_Face_Boy Je m'installe Inscrit le: 30/9/2013 Envois: 106 Re: Une femme rencontre un violoniste 0 Le violon n'est pas un instrument à percussion, c'est normal qu'il n'ait pas résisté kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 912 Karma: 928 En ligne ! Re: Une femme rencontre un violoniste 2 C'est violon quand même ! Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12669 Karma: 11369 En ligne ! Re: Une femme rencontre un violoniste 0 La vie haut long-court réserve parfois des surprises. Tu vois rien venir et PAF en pleine face ! mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 913 Karma: 657 Re: Une femme rencontre un violoniste 0 Il ne l'avait pas à l'œil! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2067 Karma: 4053 En ligne ! Re: Une femme rencontre un violoniste 1



En fait je lui en veux, car je me dis que le pauvre homme à quand même perdu son instrument.



En fait je lui en veux, car je me dis que le pauvre homme à quand même perdu son instrument.

Ca ! C'est quand même pas cool. Je me demande pourquoi elle court juste derrière lui, c'est une rue, y' a de la place quand même. PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 57 En ligne ! Re: Une femme rencontre un violoniste 0 6.40 min. de cette foutue vidéo pour voir "l'action"! Le temps de réaliser que le violon est un de ces instruments qu'il vaut mieux éviter de jouer si tu n'es pas excellent, au risque de saouler ton auditoire...! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1150 Karma: 1783 Re: Une femme rencontre un violoniste 0 Heureusement que ce n'était pas Lindsey Stirling. La sprinteuse aurait été KO.