Vidéo : Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Navigo Posté par THSSS

Une fille s'est fait contrôler dans le métro mais les contrôleurs ont un peu de mal à la reconnaitre sur la photo.



Vidéo (11s) : Controle du Passe Navigo





momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 158 Karma: 356 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Est-ce possible que ce ne soit pas un fake ?? Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 820 Karma: 992 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 On dit tout le temps que c'est crade dans le métro... Dans celui la, il y a même une douche ! Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10652 Karma: 7398 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Y a très longtemps, plus de 20 ans, avant ma naissance nakag Diabolique Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 666 Karma: 1411 En ligne ! Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Fake ou pas je suis trop perplexe Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 148 Karma: 513 En ligne ! Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 4 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 6990 Karma: 2950 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Si c'est vrai , elle ça jusqu'au bout de sa connerie. Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 86 Karma: 222 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 3 C'est trop raciste!!

Elle aurait été blanche et blonde il l'aurait cru

J'suis révolté!

Elle aurait été blanche et blonde il l’aurait cru



J’suis révolté! exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 872 Karma: 1132 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 On a tout là : l'identité de la fille du pass, le visage de la fraudeuse.

+ 1 point pour la vindicte populaire ! Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 514 Karma: 1085 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0

Blanche et blonde aurait pas posé soucis avec les gens qui se teint leurs cheveux, mais une forme de visage ça change pas radicalement donc c'est reconnaissable.



Raciste? Non, ça aurait été une personne noire sur la photo avec une personne blanche devant, ça aurait été pareil. Citation :Blanche et blonde aurait pas posé soucis avec les gens qui se teint leurs cheveux, mais une forme de visage ça change pas radicalement donc c'est reconnaissable.Raciste? Non, ça aurait été une personne noire sur la photo avec une personne blanche devant, ça aurait été pareil. Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 3354 Karma: 1119 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0

Vous navigateur est trop vieux Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 514 Karma: 1085 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0

J’pensais que c’était tellement flagrant que l’ironie ne ferait aucun doute!



Comme quoi des débat inutiles c’est facile à créer sur internet J’pensais que c’était tellement flagrant que l’ironie ne ferait aucun doute!Comme quoi des débat inutiles c’est facile à créer sur internet zalounet Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2019 Envois: 30 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Elle a le droit maintenant elle peut s'identifier à une femme blanche si elle veut ^^ Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 514 Karma: 1085 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0

CQFD kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2067 Karma: 4054 En ligne ! Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0

@LeFreund : Daim'it ! Même idée, même timing ! Citation :J'avoue avoir un doute...Peut être une fille de Michael Jackson ?: Daim'it ! Même idée, même timing ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4769 Karma: 7195 Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Boaf...on arrive bien a devenir femme ou homme avec des traitements appropriés....alors j ai envie de dire "pourquoi pas?" salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 20 En ligne ! Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0



Qui vous dit que ce n'est pas la même personne ... ? Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1531 Karma: 1545 En ligne ! Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... Re: Quand tu mets une vielle photo de toi sur ta carte Na... 0 Dites-moi que c'est une blague!



Dites-moi que c'est une blague!

Sinon je trouve ça abusé que le type publie ça sur le net sans aucune considération pour la fraudeuse. Ok elle fraude, mais il aurait flouté son visage, ça n'aurait pas nuit à la vidéo.