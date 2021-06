Vidéo : Retirer un gros hameçon de la langue d'une otarie à fourrure (Namibie) Posté par ale37mar

Le sauvetage d'une jeune otarie à fourrure avec un gros hameçon planté dans sa langue sur une plage en Namibie.





Vidéo (4mn38s) : Une otarie à fourrure avec un gros hameçon à la langue





Vidéo : Une otarie à fourrure avec une ligne de pêche autour du cou Vidéo : Un homme retire une ligne de pêche à une otarie Vidéo : Deux otaries attachées ensemble avec une ligne de pêche



Ca va... Mais punaise, c'est un sacré truc qu'elle avait dans la langue.



D'ailleurs, il me semble qu'on a déjà vues ces gars là sauver des animaux (Ocean Conservation Namibia).



Bref, content qu'elle s'en soit sortie.





C'est impressionnant de les voir réussir à trouver l'otarie parmi une centaine

Mauvais cardio ?

Pourtant, te connaissant, tu dois pouvoir t'aider de la cassette du petit chirurgien ! (t'as tu mis ton petit masque, t'as tu mis ton ptit casque...)





Mais viiii tellement !





Mais viiii tellement !

Les 2 minutes du peuple – Le petit chirurgien – François Pérusse (Europe)