Vidéo : Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Posté par Koreus

Un drone FPV rencontre la lave du volcan Fagradalsfjall en Islande et cela s'est plutôt mal passé pour le drone



Vidéo (1mn51s) : Drone vs Volcan Fagradalsfjall





Vidéo : Un drone filme le cœur du réacteur 5 de Tchernobyl Top commentaires zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 885 Karma: 2902 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 8 erreur dans le titre: "un drone se suicide dans la lave d'un volcan"



EDIT: ça n'a rien à voir, mais vous avez relevé le nom du volcan? "Fagradalsfjall"! Je suis sûr que même l'orthophoniste de mon fils ne saurait pas le prononcer!

C'est une gentille explication, parce qu'à la façon de piloter il n'a pris aucune précaution! J'imagine qu'il doit pouvoir s'en racheter autant que nécessaire.



Sinon je suis supris qu'un drone tienne au dessus de la lave, avec des température j'imagine très élevée. kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 915 Karma: 946 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 1 dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2529 Karma: 6082 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0 il voulait faire quoi avec son drone ? le laver ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4640 Karma: 12389 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0 Suicide POV dans la lave Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1266 Karma: 1866 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0 Il crash le vol quand ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2070 Karma: 4103 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0



Là, le gars va droit dans la lave... Aucunes réactions ?!!

Pour info, les drones FPV sont très vif.





C'est pas comme si tu volais au dessus d'un Volcan ?!! Au pris du drone, tu fais un minimum attention en pilotant.Là, le gars va droit dans la lave... Aucunes réactions ?!!Pour info, les drones FPV sont très vif.C'est pas comme si tu volais au dessus d'un Volcan ?!! Hebus25 Help Desk Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1297 Karma: 1696 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 1 Mais pas de chance, une explosion de lave a touché le drone qui est tombé au fond cratère



Monsieur l'agent, je n'ai pas grillé le stop, je n'ai juste pas de chance, ma voiture a continué toute seule. Citation :Monsieur l'agent, je n'ai pas grillé le stop, je n'ai juste pas de chance, ma voiture a continué toute seule. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 622 Karma: 646 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0

Maintenant oui.



Ceci dit, comme disent certains de mes VDD, le pilote a été un peu con : il a plus foncé sur la gerbe que de s'être pris une irruption non prévue.



Edit : mais beau calcul... Tout le monde va vouloir voir cette vidéo, qui va lui rapporter une 10 aine de drones tout neufs contre un vieux qu'il voulait vendre d'occas. Avez vous déjà vu... Comment ça fait de tomber dans un volcan.Maintenant oui.Ceci dit, comme disent certains de mes VDD, le pilote a été un peu con : il a plus foncé sur la gerbe que de s'être pris une irruption non prévue.Edit : mais beau calcul... Tout le monde va vouloir voir cette vidéo, qui va lui rapporter une 10 aine de drones tout neufs contre un vieux qu'il voulait vendre d'occas. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 821 Karma: 990 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0 Le mec sacrifie un drone pour une vidéo et demande des like et des subscribe... Pouce rouge pour le gaspillage du drone et de mon temps. tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 771 Karma: 409 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 1 A ceux qui se demandent si se jeter dans la lave était volontaire, le pilote a expliqué avoir perdu le contrôle. Les conditions venteuses sont habituelles en Islande mais quand vous y a joutez les perturbations à cause de la chaleur et des gaz dont la densité est différente de l'air classique, ca perturbe fortement le comportement du drone en raison des turbulences (qu'on ne voit pas forcément en raison des logiciels qui permettent de stabiliser les images). Après, je ne doute pas qu'il était prêt à sacrifier son drone pour avoir de telles images.



Sinon, la vitesse d'écoulement de la lave est particulièrement impressionnante. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1280 Karma: 2187 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0 Le début d'une nouvelle tendance ? A un moment c'était la mode de foutre n'importe quoi dans un blender pour voir si ça résiste, ensuite c'était la presse hydraulique, maintenant les volcans ? pouet007 Je m'installe Inscrit le: 14/9/2009 Envois: 428 Karma: 113 Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) Re: Un drone rencontre la lave d'un volcan (Islande) 0 il a pollué du bon magma bio, avec des éléments chimiques des batteries qui viennent du fond de la terre et dont ne sait où.