Vidéo : Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Posté par Olyer

Un faucon crécerelle fait un vol stationnaire en chassant une proie.



Vidéo (31s) : Vol stationnaire d'un faucon crécerelle





Auteur Conversation Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 235 Karma: 313 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 0 Mais je reconnais, c'est un bug ! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1293 Karma: 2744 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 2 Je suis toujours impressionné par la stabilisation de la tête.



En même temps, des millions d'années d'évolution à vivre en remuant dans les airs, c'est bien la première caractéristique à développer pour pas avoir le mal de mer à chaque déplacement xD bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 433 Karma: 515 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 0



Nos yeux aussi sont assez dingues, leur mouvement est asservi au mouvement de notre tête/nuque.

Bougez votre tête en regardant votre doigt et il reste bien net, pas de tremblement dans le suivi du regard.

Bougez votre doigt (pas trop lentement) sans bouger la tête, et le suivi devient bien plus compliqué, saccadé.



Bon faut avouer que pour le faucon.. la mécanique du vol est bien plus compliquée que faire tourner des yeux dans leurs orbites ^^ Nos yeux aussi sont assez dingues, leur mouvement est asservi au mouvement de notre tête/nuque.Bougez votre tête en regardant votre doigt et il reste bien net, pas de tremblement dans le suivi du regard.Bougez votre doigt (pas trop lentement) sans bouger la tête, et le suivi devient bien plus compliqué, saccadé.Bon faut avouer que pour le faucon.. la mécanique du vol est bien plus compliquée que faire tourner des yeux dans leurs orbites ^^ gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3916 Karma: 3075 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 0 Quand je pense que Garrett Brown prétend avoir inventé le Steadicam. tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 772 Karma: 413 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 0









Fake : on voit le fil de nylon qui le retient Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 88 Karma: 261 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 0 J'empêche qu'à cause de lui on a vraiment rien vu de la moto GP

Il nous prend quand même pour des vrais cons! Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 148 Karma: 124 Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle Re: Le vol stationnaire d'un faucon crécerelle 0 c'est cheaté !

