J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6711 Karma: 1989

Re: André, 83 ans, raconte sa vie de globe-trotter Re: André, 83 ans, raconte sa vie de globe-trotter 0 le tout avec 1 dollar par jour. Ça fait rêver, je trouve.

Euh.. 1 dollar par jour non ça ne me fait pas trop rêver Citation :Euh.. 1 dollar par jour non ça ne me fait pas trop rêver