Vidéo : Une guitariste a un problème de bruit parasite Posté par Koreus

Une jeune femme essaie de résoudre un problème de bruit parasite sur sa guitare électrique.



Vidéo (1mn5s) : D'où vient ce bruit ?





La vidéo est joliment montée en plus, simple et efficace ! Ahahah ça c'est du vécu !La vidéo est joliment montée en plus, simple et efficace !

10 commentaires Auteur Conversation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2573 Karma: 1220 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 3 Énorme ! Je voulais savoir la solution alors que je ne fais même pas de guitare. C'est souvent comme ça les problèmes en plus, un truc tout bête. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3920 Karma: 3079 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 1 Un pauvre flamand a trépassé dans l'affaire. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 726 Karma: 1358 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 3 Je m'attendais à ce que la caméra se retourne et affiche un bonhomme qui faisait le bruit avec un synthé.



Mais non



Quel suspens ! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1060 Karma: 1592 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 7



Octopouss Je m'installe Inscrit le: 13/12/2011 Envois: 363 Karma: 127 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 0 Hahahaha, le nombre de fois que ça m'est arrivé

En débranchant, changeant tous les câbles puis en faite ...

En débranchant, changeant tous les câbles puis en faite ... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2382 Karma: 3173 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 0 ça doit être drôle quand on est guitariste je présume. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3896 Karma: 16041 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 0 Pas mal les sons de Windows avec le MacBook gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3920 Karma: 3079 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 2 Pour généraliser: ne pas aller sur doctissimo pour un simple bouton de fièvre!





@Barbatos c'est un PC comme un autre... djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 12 Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 0

J'aurais aimé une chute de type "How dare you ?!!" version greta thunberg , y a un peu de ressemblance non ? J'aurais aimé une chute de type "How dare you ?!!" version greta thunberg , y a un peu de ressemblance non ? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4773 Karma: 7200 En ligne ! Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite Re: Une guitariste a un problème de bruit parasite 0 Deja une femme guitariste....et pourquoi pas une femme footballeuse?