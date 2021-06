Vidéo : Un établissement propose le WiFi gratuitement Posté par LeFreund

Un établissement propose le WiFi gratuitement aux passants.



Vidéo () : WiFi gratuit





Loom- Re: Un établissement propose le WiFi gratuitement Oui d'où le nom : " Goodluck "



Padma Re: Un établissement propose le WiFi gratuitement Wifile le mot de passe, ou non. nilsss Re: Un établissement propose le WiFi gratuitement Comme l'a dit @meGAmeS1 la dernière fois, le maximum est de 63 caractères Vinsenses Re: Un établissement propose le WiFi gratuitement Perso je n'aurais mis que des O, des 0 et des o. Avouez qu'on a toujours un doute avec ces caractères LeFreund Re: Un établissement propose le WiFi gratuitement Quelqu'un peut me dire ce les caractères juste avant XSLh4EjwQyg ? Je suis pas sûr d'avoir noté juste... ablator Re: Un établissement propose le WiFi gratuitement

Oui mais quels 63 caractères ?