Vidéo : Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du monde entier Posté par Koreus

Au mois de mai 2021, The Kiffness avait fait un remix de Alugalug Cat que vous avez pu voir en générique de Koreusity. Des internautes du monde entier ont repris le remix à la flûte, la batterie, au violon. Voici le résultat.



Vidéo (3mn41s) : Alugalug Cat par The Kiffness (Remix)





Vidéo : « The Wellerman » sur TikTok Vidéo : Jean-Luc Mélenchon « Hypocrites » (Remix)

30 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4682 Karma: 12516 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 31 c'est ça la beauté d'internet! Je Kiffc'est ça la beauté d'internet! poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3092 Karma: 872 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 C'est juste du bruit, inaudible. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2574 Karma: 1228 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0



Citation :

@poiuytreza525

C'est juste du bruit, inaudible.



Tu résumes ce que je pensais. Hmmm.Citation :Tu résumes ce que je pensais. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1912 Karma: 1246 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 J'aime bien mais c'est vrai que par moment c'est un peu confus. 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6639 Karma: 3896 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 7 C'est très sympa, surtout pour un mix comme ça. Je vais me le mettre en boucle quand je travaille, c'est à la fois dynamique et reposant.

Miaaaa.... Miaaa... Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1391 Karma: 1053 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 2 They have never met or performed together... Yet, they play in perfect harmony

...grâce à la magie du montage. Citation :...grâce à la magie du montage. vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 939 Karma: 1062 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 Notre monde est perdu Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 287 Karma: 252 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0



Mais il va la fermer sa gueule La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2493000 Mais il va la fermer sa gueule AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1003 Karma: 473 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 Un peu trop d'instrument sur la fin, nan ? Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 650 Karma: 790 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 Merci qui ?! Merci le Chat !!! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6713 Karma: 1988 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 Une cacophonie, inaudible... Kira1 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2020 Envois: 21 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 12 Moi j'aime bcp Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 705 Karma: 881 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 7 Moi j'aime bcp bcp arthurmrmusic Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2021 Envois: 3 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 4 J'adore ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7019 Karma: 2966 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 Ça fait quand même un peut gros bordel , je crois que ce qui gêne justement c'est le bruitage du chat. MatPy Je m'installe Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 134 Karma: 186 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 Honnêtement c'est sympa mais je pense pas le réécouter une deuxième fois ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1509 Karma: 2684 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 Perso, chat-dore !!!

Déjà, écouter les premières versions en boucle : un vrai bonheur !

Puis les suivantes, j'ai eu la bonne intuition : c'est un véritable tube !

En plus, il y a Helena Androsova !

Prochaines versions : intégrez les paroles siouplaît !!!

(c'est pour Angel mon petit garçon chat. Merci).

Merde, c'est déjà fait : Benjamin Rocks, the re-re-mix sur youtube. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 114 Karma: 336 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 La magie d'internet tu parles !

tout le monde pique les paroles du chat sans lui reverser quoi que ce soit sur les droits d'auteur ! FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 141 Karma: 234 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 2 Magnifique !



Comme quoi, à partir d'un simple miaulement on peut avoir de belles choses sur Internet. Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 88 Karma: 82 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 2 Les créations autour de partages n'ont aucune limite sur le net, c'est ce qui est si fabuleux Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 815 Karma: 409 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 j'en ai pleuré tellement c'est beau -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3845 Karma: 1439 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 Je ne suis pas sûr que les militaires qui ont inventé Internet pensaient y voir des accompagnements de miaulements de chats à travers le monde un jour, mais c'est vrai que c'est émouvant. Vincent83 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/5/2016 Envois: 45 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 0 La beauté artistique et ce cat qui pensait pas devenir aussi célèbre sur un coup de flip !

BRAVO Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 548 Karma: 165 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 Et si on le faisait écouter au chat pour voir sa réaction ? MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1509 Karma: 2684 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 3

@-MaDJiK-

Je ne suis pas sûr que les militaires qui ont inventé Internet pensaient y voir des accompagnements de miaulements de chats à travers le monde un jour, mais c'est vrai que c'est émouvant. :-)

Bon, déjà il faut rendre à César ce qui est à César.

Autrement dit : même si les militaires du Pentagone ont utilisé l'invention d'internet par Ray Thomlinson en 1972 et de Tim Berners-Lee, ils n'en sont à aucunement les "inventeurs" d'internet.

En fait, les militaires du pentagone y ont vu une opportunité pacifique de s'en servir pour justement en faire un outil de guerre. Il en va hélas de bon nombre d'inventions technologiques...

Bon, tout ce qui vient du militaire n'est pas fondamentalement fait pour tuer. Nous nous servons quotidiennement de technologies militaires pacifiquement. L'exemple le plus connu est le four à micro-ondes due à un simple sandwich laissé près d'une émission de rayons d'un radar pendant la seconde guerre mondiale et qui s'est retrouvé réchauffé. Bon, là c'était du hasard. Citation :Bon, déjà il faut rendre à César ce qui est à César.Autrement dit : même si les militaires du Pentagone ont utilisé l'invention d'internet par Ray Thomlinson en 1972 et de Tim Berners-Lee, ils n'en sont à aucunement les "inventeurs" d'internet.En fait, les militaires du pentagone y ont vu une opportunité pacifique de s'en servir pour justement en faire un outil de guerre. Il en va hélas de bon nombre d'inventions technologiques...Bon, tout ce qui vient du militaire n'est pas fondamentalement fait pour tuer. Nous nous servons quotidiennement de technologies militaires pacifiquement. L'exemple le plus connu est le four à micro-ondes due à un simple sandwich laissé près d'une émission de rayons d'un radar pendant la seconde guerre mondiale et qui s'est retrouvé réchauffé. Bon, là c'était du hasard. Tim-B Je viens d'arriver Inscrit le: 30/9/2020 Envois: 13 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 1 MYRRZINN



Effectivement. Mais pour chipoter, on pourrais quand même dire que le premier réseau digne de ce nom ARPANET, qui est un projet piloté par un "bureau" faisant parti de la défense américaine.. ce qui reprend un peu de césar .

Mais ce n'est pas tout ! Car finalement le <<réseau internet>> c'est sympa mais on s'en fout un peu, car c'est quand même plutôt le <<web>> au final qui nous intéresse surtout. Et ce dernier, c'est le scientifique anglais Sir Timothy Berners-Lee ayant inventé le World Wide Web en 1989, qui peut s'en attribuer le mérite.

Ainsi que le CERN, qui "pilotait ce projet" .

...

...

...

Moi aussi j'ai trouvé ça beau cette vidéo Effectivement. Mais pour chipoter, on pourrais quand même dire que le premier réseau digne de ce nom ARPANET, qui est un projet piloté par un "bureau" faisant parti de la défense américaine.. ce qui reprend un peu de césar .Mais ce n'est pas tout ! Car finalement le < > c'est sympa mais on s'en fout un peu, car c'est quand même plutôt le < > au final qui nous intéresse surtout. Et ce dernier, c'est le scientifique anglais Sir Timothy Berners-Lee ayant inventé le World Wide Web en 1989, qui peut s'en attribuer le mérite.Ainsi que le CERN, qui "pilotait ce projet" ..........Moi aussi j'ai trouvé ça beau cette vidéo Cilyan Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2014 Envois: 88 Karma: 64 Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... Re: Un remix de Alugalug Cat avec des internautes du mond... 2 Est-ce qu'on n'aurait pas la définition de l'Internet d'aujourd'hui dans cette vidéo ?



