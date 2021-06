Vidéo : Jouer avec le temps en l'inversant ou en le ralentissant Posté par Koreus

La chaine Macro Room s'amuse avec le temps à l'aide du slow motion et de la lecture inversée.



Vidéo (1mn34s) : Jouer avec le temps





Vidéo : Les lapins crétins voyagent dans le temps Vidéo : Voyage entre la Terre et la Lune à la vitesse de la lumière



Citation : Excellent, est-ce que c'est uniquement de la manipulation du temps ou est-ce qu'il y a aussi de la modification d'images ou autre techniques?



Que de la manipulation du temps.

D'ailleurs, pour moi mauvaise pioche, avec mon vaccin j'ai eu "lire dans les pensées". C'est nul à chier comme pouvoir comparé au sien. Citation :Que de la manipulation du temps.D'ailleurs, pour moi mauvaise pioche, avec mon vaccin j'ai eu "lire dans les pensées". C'est nul à chier comme pouvoir comparé au sien.

25 commentaires Auteur Conversation Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4781 Karma: 7221 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 17 Je trouve ca vachement bien fait alors que si il l avait fait sur Tik Tok j'aurais trouve ca nul...(vous enervez pas en vrai j aurai trouve ca bien sur til tok) LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4682 Karma: 12516 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 Excellent, est-ce que c'est uniquement de la manipulation du temps ou est-ce qu'il y a aussi de la modification d'images ou autre techniques? Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 114 Karma: 336 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 5

@LeFreund

Excellent, est-ce que c'est uniquement de la manipulation du temps ou est-ce qu'il y a aussi de la modification d'images ou autre techniques?

Non ils ont aussi un peu saturé les couleurs... Citation :Non ils ont aussi un peu saturé les couleurs... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5707 Karma: 5467 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 1 Le confinement mène à tout. Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 605 Karma: 238 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 2

@Gudevski

Le confinement mène à tout.

En effet, jouer le con finement même à tout. Citation :En effet, jouer le con finement même à tout. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3107 Karma: 3722 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 10 LeFreund



Citation : Excellent, est-ce que c'est uniquement de la manipulation du temps ou est-ce qu'il y a aussi de la modification d'images ou autre techniques?



Que de la manipulation du temps.

D'ailleurs, pour moi mauvaise pioche, avec mon vaccin j'ai eu "lire dans les pensées". C'est nul à chier comme pouvoir comparé au sien. Citation :Que de la manipulation du temps.D'ailleurs, pour moi mauvaise pioche, avec mon vaccin j'ai eu "lire dans les pensées". C'est nul à chier comme pouvoir comparé au sien. Kroeus Je m'installe Inscrit le: 2/5/2017 Envois: 264 Karma: 479 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 2

David Blaine Parody part 1 CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15465 Karma: 20830 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 1 Jolis rendus 3D ! Ezekiel Je m'installe Inscrit le: 9/10/2004 Envois: 284 Karma: 178 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 Minimarket



Doit y avoir un peu de manip d’images, sinon je veux bien une explication pour la bouteille de lait qui casse à deux endroits différents Doit y avoir un peu de manip d’images, sinon je veux bien une explication pour la bouteille de lait qui casse à deux endroits différents Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10689 Karma: 7415 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 2 C'est beau Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 88 Karma: 82 En ligne ! Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 1 Super boulot Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 155 Karma: 543 En ligne ! Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 Personne ne devrait célébrer seul son anniversaire . PERSONNNNNE !!! Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2083 Karma: 2150 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 1 Ben Ouaniche TENETement mieux que le Nolan de 2020. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 526 Karma: 965 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 Il y a un truc ? Cyril-Fiesta Je m'installe Inscrit le: 5/3/2008 Envois: 463 Karma: 230 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 Très bonne vidéo, j'aurais adoré voir un making-of ^^ (surtout pour la bouteille de lait) AzukYno Je m'installe Inscrit le: 22/8/2014 Envois: 278 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 3 C'est quoi cette bouteille de lait ? ricolh Je masterise ! Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 2758 Karma: 450 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 J'aime beaucoup, la bouteille de lait m'a fait penser à Tenet dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1706 Karma: 6593 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 5

@LeFreund

Excellent, est-ce que c'est uniquement de la manipulation du temps ou est-ce qu'il y a aussi de la modification d'images ou autre techniques?



Il utilise aussi un trou de vers à un moment, mais globalement ça reste de la distorsion temporelle assez classique Citation :Il utilise aussi un trou de vers à un moment, mais globalement ça reste de la distorsion temporelle assez classique dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 885 Karma: 1336 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0



Il a changé Jonathan Cohen... morganiser Je m'installe Inscrit le: 24/7/2007 Envois: 207 Karma: 92 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 je suis fan avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1912 Karma: 1246 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 magnifique! Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 526 Karma: 658 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 Meh, la tour de Jenga qui se déstabilise toute seule et la chaine de la montre à gousset qui ne retombe pas correctement... L'illusion aurait pu être plus crédible. lcampeur Je m'installe Inscrit le: 30/7/2013 Envois: 109 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 1 Le morceau du Jenga retiré qui provoque la chute n'est pas de retour après l'annulation. Je pense que cette personne est un escroc et qu'il ne contrôle pas vraiment le temps. Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 188 Karma: 133 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 0 c'est absolument magnifique. Le truc marrant, c'est qu'on comprend la globalité, sans en comprendre les details et pourtant tout est en close up. par exemple la bouteille de lait, elle est cassée d'en haut, et puis finalement d'en bas...

Ca me fait un peu ca en regardant le film de TENET, piger le tout, sans pouvoir expliquer exactement et facilement chaque scene. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5707 Karma: 5467 Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... Re: Jouer avec le temps en l'inversant ou en le rale... 1 AzukYno

La vidéo est déjà passée :



