Vidéo : La démolition de quatre tours de refroidissement pendant un match de football (Angleterre) Posté par Skwatek

La démolition de quatre tours de refroidissement d'une centrale électrique pendant un match de football à Rugeley, en Angleterre.



Vidéo (35s) : Un match de foot pendant la démolition de 4 tours de refroidissement





Sur le même sujet :

Vidéo : Une pelleteuse grignote une tour de refroidissement (Allemagne) Vidéo : Deux cheminées se percutent pendant leur démolition Vidéo : Éclater un ballon dans la cheminée d'une centrale nucléaire Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1306 Karma: 584 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 9



J'ai entendu quelqu'un rire derrière. Merci le caméraman.

15 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4682 Karma: 12517 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 3 Deux autres vues :





gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 277 Karma: 430 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0 Oooh, et cela habillait si bien le paysage... La prochaine, il faut la peindre en vert, ou laisser un artiste fou s'en charger... ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 330 Karma: 321 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 1 Quand tu dois dire que ton boulot c'est de détruire des bâtiments on doit te prendre pour un bourrin alors que c'est chirurgical. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3898 Karma: 16036 En ligne ! Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0



En effet...



@ck78180 Citation : Quand tu dois dire que ton boulot c'est de détruire des bâtiments on doit te prendre pour un bourrin alors que c'est chirurgical.



Comment en attestent souvent les Koreusity, c'est pas toujours chirurgical En effet...Citation :Comment en attestent souvent les Koreusity, c'est pas toujours chirurgical Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 28 Karma: 220 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 4 Les joueurs n'ont pas du comprendre au début de leur match, de voir autant de spectateurs et des cameras. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1306 Karma: 584 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 9



J'ai entendu quelqu'un rire derrière. Merci le caméraman. ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 330 Karma: 321 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0 Barbatos

Citation : Comment en attestent souvent les Koreusity, c'est pas toujours chirurgical ;-)

Dans ce cas la tu ne dis pas ton métier Citation :Dans ce cas la tu ne dis pas ton métier Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 764 Karma: 973 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0 La vidéo coupe avant qu'on ne voit la centrale à charbon se construire à la place... Dommage. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1162 Karma: 609 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0

@Mandryk

La vidéo coupe avant qu'on ne voit la centrale à charbon se construire à la place... Dommage.



Il ne faut pas passer l'hiver là-bas. Citation :C'est à dire que s'ils commencent seulement maintenant à construire une centrale pour replacer celle-ci qui est arrêtée depuis 2016, il risque d'y avoir des problèmes d'éclairage outre manche.Il ne faut pas passer l'hiver là-bas. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 966 Karma: 306 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 1 Elles se sont couchées toutes seules, il n'y a pas faute là !!! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4781 Karma: 7222 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 1 4-0 BleyTriber Je suis accro Inscrit le: 8/12/2009 Envois: 1121 Karma: 205 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 1 Coup dur pour les deux équipes qui devaient être ravis d'avoir autant de supporters pour une fois ^^ Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 75652 Karma: 6540 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0 Dire que les joueurs pensaient que si il y a plus de publique venu les voir alors que c'était pour observer la destruction des tours. Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 296 Karma: 540 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0 @Mandryk qu'est-ce qui te dit que ce n'était pas une centrale à charbon qui est détruite ?

D'ailleurs après une petite recherche, c'était bien une centrale à charbon.

Attention : tour aéroréfrigérante ne veut pas dire forcément nucléaire. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 764 Karma: 973 Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... Re: La démolition de quatre tours de refroidissement pend... 0 @Armeater J'ai parlé de nucléaire? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.