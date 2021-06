Vidéo : Quand une petite fille manque de respect à un marchand Posté par LeFreund

Une petite fille manque de respect en achetant un cookie à un marchand.



Vidéo (11s) : Une enfant manque de respect à un marchand





Vidéo : Une cliente trolle un marchand de glace Vidéo : Pièce dans la raie des fesses Vidéo : Comment ne pas perdre le respect de ta copine

@tryfax

Tiens et si je film er cette ...



Citation : tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2383 Karma: 3193 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 13 Tiens et si je filmer cette petite fille qui viens m'acheter un cookie.

Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 530 Karma: 846 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 4 tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2383 Karma: 3193 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 13 Tiens et si je filmer cette petite fille qui viens m'acheter un cookie. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4682 Karma: 12516 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 2 Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 155 Karma: 543 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0 J'en pensez direct qu'il allait prendre un gun Naografix Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2014 Envois: 15 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 2 @tryfax Juste au cas où : le mec a dû faire 20-25 vidéos sur TikTok exactement de la même manière : La personne rentre, jette les pièces et il fait pareil... Y'a juste à voir le sourire de l'enfant en rentrant... full fake

Nucleon Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 100 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 1 Faudra expliquer à ce "commerçant" de choisir une fillette meilleure actrice la prochaine fois s'il veut que ça ait l'air crédible. (C'est bête en plus, on y était presque, avec le masque il y a normalement même pas besoin d'être bon sur les expressions faciales, mais encore faut il le mettre correctement...) Puis la logique de filmer à la go pro ce genre de situation ? Donc faudra aussi lui conseiller de simuler une camera de surveillance pour plus de crédibilité...

Puis la logique de filmer à la go pro ce genre de situation ? Donc faudra aussi lui conseiller de simuler une camera de surveillance pour plus de crédibilité... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2073 Karma: 4108 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 1

@Kwisatz

J’en pensez direct qu’il allait prendre un gun



Toi pas avoir bien penseeeezzzz !





bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 435 Karma: 529 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0 @Kwisatz On a tous vu l'affaire Michael Dunn ou quoi ? Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 960 Karma: 344 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 16

@tryfax

Tiens et si je film er cette ...



Citation : asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1162 Karma: 609 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0

@kpouer

Citation :

@Kwisatz

J’en pensez direct qu’il allait prendre un gun



Toi pas avoir bien penseeeezzzz ! Citation :Il s'est trompez, ça arrive. madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 145 Karma: 80 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 3 C'est l'apocalypse dans les commentaires :



1-Tiens et si je filmer cette petite fille qui viens m'acheter un cookie.

2-J’en pensez direct qu’il allait prendre un gun

3-Il s'est trompez, ça arrive. (bon là je crois que c'est une blague)



Conjugaison du verbe "filmer"

-Conditionnel Présent 1ère sing. : Je filmer

Conjugaison du verbe venir :

-Présent 3ème sing : il viens

Conjugaison du verbe "penser"

-Passé composé 1ère sing. : J'en pensez

Conjugaison du verbe "tromper"

Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 155 Karma: 543 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 1 C'est l'écriture auto , navré d'avoir offensé votre rigorisme . Bisous

@asm63

Citation :

@kpouer

Citation :

@Kwisatz

J’en pensez direct qu’il allait prendre un gun



Toi pas avoir bien penseeeezzzz !

Il s'est trompez, ça arrive.



C’est l’écriture auto , navré d’avoir offensé votre rigorisme .

Bisous Citation :C’est l’écriture auto , navré d’avoir offensé votre rigorisme .Bisous Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 384 Karma: 1092 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0

@Anatole67

Citation :

@tryfax

Tiens et si je film er cette ...



















Citation : kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2073 Karma: 4108 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0

@Kwisatz

Citation :

@asm63

Citation :

@kpouer

Citation :

@Kwisatz

J’en pensez direct qu’il allait prendre un gun



Toi pas avoir bien penseeeezzzz !

Il s'est trompez, ça arrive.



C’est l’écriture auto , navré d’avoir offensé votre rigorisme .

Bisous





Je me doute bien !



C'est pour ça que j'ai rebondi avec humour !





larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 811 Karma: 1480 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 1 C'est un tiktoker "connu" qui fait plein de vidéos de style avec complicité des clients pour buzzer Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 75652 Karma: 6540 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0 Et je ne lui en donnerais pas un autre pour remplacer celui-là. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 662 Karma: 818 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 1 J'y est pensait aussi. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2647 Karma: 1927 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0 @Vassili44 certain abuse comme même defds Je suis accro Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 1565 Karma: 1147 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0 Je sais pas qui lance son argent pour acheter un truc, mais j'ai plus l'habitude d'avoir des buralistes qui me la rende en en mettant la moitié à mes pieds.

@Kwisatz

J’en pensez direct qu’il allait prendre un gun



J'y est pensait aussi. Citation :J'y est pensait aussi. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2647 Karma: 1927 Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand Re: Quand une petite fille manque de respect à un marchand 0 @Vassili44



