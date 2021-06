Vidéo : Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un chariot télescopique (Angleterre) Posté par LeFreund

Un agriculteur en colère enlève une voiture mal garée avec un chariot télescopique près de Barnard Castle, en Angleterre.



Vidéo (53s) : Chariot télescopique vs Voiture





Sur le même sujet :

Vidéo : Un automobiliste italien rage contre des cyclistes Vidéo : Violent road rage avec un camion Vidéo : Automobiliste bloqué sur un parking Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 89 Karma: 270 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 11 C’est con parce que sur le coup l’agriculteur a surement des raisons de s’énerver (on ne s’énerve pas comme ça si c’est la première fois que ça arrive)



Mais sur le coup il a tout perdu! Le gars sera remboursé de sa voiture et le fermier va devoir tout rembourser à son assurance. Ensuite il va la perdre. Ensuite bonne chance pour en retrouver une autre et à des tarifs corrects!



A moins que ce soit un gros con de base qui s’énerve pour rien...

n’empêche c’était pas le smart move de l’année Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1014 Karma: 1324 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 5 Les stationnements genants à tout bout de champ

26 commentaires Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2532 Karma: 6092 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 j'aime bien les agriculteurs , mais celui là , il a tout faux ... Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 1014 Karma: 1324 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 5 Les stationnements genants à tout bout de champ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3898 Karma: 16036 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 2 En même temps, si Bernard Castle c'est le frère à Frank Castle, faut pas le faire chier ! stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 83 Karma: 74 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 2 Ce serait bien d'en savoir plus quand même

Pourquoi laisser sa voiture là ? Panne ? Juste un connard sans tshirt (si c'est le cas bien fait) ? Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 89 Karma: 270 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 11 C’est con parce que sur le coup l’agriculteur a surement des raisons de s’énerver (on ne s’énerve pas comme ça si c’est la première fois que ça arrive)



Mais sur le coup il a tout perdu! Le gars sera remboursé de sa voiture et le fermier va devoir tout rembourser à son assurance. Ensuite il va la perdre. Ensuite bonne chance pour en retrouver une autre et à des tarifs corrects!



A moins que ce soit un gros con de base qui s’énerve pour rien...

n’empêche c’était pas le smart move de l’année gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3927 Karma: 3084 En ligne ! Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 1 Connard mal-garé ou pas, ce n'est pas la bonne réaction à avoir - juste un mauvais coup de sang qui te place en coupable alors qu'initialement c'était l'autre qui faisait chier son monde. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2647 Karma: 1927 En ligne ! Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @gazeleau



oui, un peu comme tous les actes de violence pour se faire justice, et pourtant on trouve souvent des gens pour justifier ces actes



"peut-on se faire justice soi-même ?"



vous avez 2 heures Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 454 Karma: 783 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 1 Réaction complètement conne :

- Le type en face règle le différent de façon civilisée, il porte plainte c'est pour ta pomme.

- Le type en face règle le différent de la même façon que toi, il revient la nuit et ta ferme brûle. Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 52 Karma: 246 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 Un agriculteur en colère



Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était en colère? Imaginez plutôt que le gars sur son chariot a rencontré là l'occasion d'une performance artistique! C'est peut être même un célèbre artiste qui va bientôt exposer dans un musée d'art contemporain. Tout a été préparé, même la scène de la tentative d'écrasement à la fin a été chorégraphiée et répétée. C'est là où on se dit que la phrase "on n'a pas le contexte" prend tout son sens! Citation :Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était en colère? Imaginez plutôt que le gars sur son chariot a rencontré là l'occasion d'une performance artistique! C'est peut être même un célèbre artiste qui va bientôt exposer dans un musée d'art contemporain. Tout a été préparé, même la scène de la tentative d'écrasement à la fin a été chorégraphiée et répétée. C'est là où on se dit que la phrase "on n'a pas le contexte" prend tout son sens! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4781 Karma: 7221 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 Ce qui est bien c est qu'il va pouvoir s s'acheter une belle voiture neuve. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 435 Karma: 529 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @Maurice95 C'est pour ça que les seules réactions intélligentes pour régler le problème de façon "non civilisée selon la bien-pensance républicaine":

- bloquer à son tour l'autre voiture dans le chemin, en attendant qu'il fasse quelque chose qui puisse te rapporter.. ou au pire si les gendarmes arrivent ils détermineront que justice a été faite.. et il se fera dégager de là.

- choper le mec s'il revient brûler ta ferme... le tuer s'il n'est pas reconnu coupable (je ne suis pas vegan).



Et puis "civilisée"..., la civilisation n'a rien d'intelligente, en prouve les contradictions qu'elle protège de toute argumentation formelle: la tolérance tolère l'intolérance, l'humanisme humanise l'inhumain, on ne doit pas faire justice soi-même même si la justice n'a pas le temps, il faut construire avec les destructifs. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1667 Karma: 1050 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 "de blesser gravement son propriétaire" ah bon ? MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1509 Karma: 2684 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 Il voulait seulement être tracteur de film d'action... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 704 Karma: 1252 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 572 Karma: 527 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0

En Lituanie c'est pas mal non plus





Vilnius: La Mercedes était mal garée, un blindé l'écrase En Lituanie c'est pas mal non plusVilnius: La Mercedes était mal garée, un blindé l'écrase tassadar44 Je suis accro Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 523 Karma: 206 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0

après je ne cautionne pas de risquer la vie des autres... bien que, qu'est-ce qui nous dit que s'il était venu gentiment pour demander à déplacer le véhicule il ne se serait pas fait rouer de coups et laissé pour mort. Aujourd'hui, ça devient bagdad la france (et en angleterre ?).

Donc arrêtez de tjrs vouloir défendre les casses-bonbons. à tous les laxistes plus haut... dieu que ça fait du bien de voir quelqu'un avoir une solution efficaceaprès je ne cautionne pas de risquer la vie des autres... bien que, qu'est-ce qui nous dit que s'il était venu gentiment pour demander à déplacer le véhicule il ne se serait pas fait rouer de coups et laissé pour mort. Aujourd'hui, ça devient bagdad la france (et en angleterre ?).Donc arrêtez de tjrs vouloir défendre les casses-bonbons. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 25 Karma: 99 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @Djizeusse Et la vidéo de circonstance :



Le Corniaud | Scène de l'accident "Elle va marcher beaucoup moins bien forcément..." erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2647 Karma: 1927 En ligne ! Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 1 @tassadar44



ça a l'air toujours aussi complexe intellectuellement pour les pro-répression d'arriver à comprendre que demander que la justice ne soit donnée par tout un chacun mais par l'organisme républicain n'est ni du laxisme ni de la défense voire de la tolérance des incivilités



décrédibiliser pour mieux imposer le comportement barbare parce que "ça fait du bien" marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 380 Karma: 602 En ligne ! Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @tassadar44 ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venu sur Koreus que j'ai failli me faire avoir par ton second degré tout en subtilité... (N'oublie pas d'aller commenter le post avec la petite fille qui jette les pièces... je me réjouis) Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 662 Karma: 818 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0



Et pour en arriver là, c'est que les autres solutions n'étaient manifestement pas à sa portée. J'aurais bien voulu connaitre ce qui s'est passé pour que ça tourne aussi mal. C'est clair que c'est chaud, mais dénoncer le manque d'intelligence d'un pétage de plombs c'est assez amusant, c'est comme dire que la folie manque de raison, que la colère manque de sérénité etc., C'est bien le propre d'un pétage de plombs de ne pas être raisonné, sinon, ce n'est plus un pétage de plombs. Et là, clairement le mec n'est pas arrivé-là d'un coup.Et pour en arriver là, c'est que les autres solutions n'étaient manifestement pas à sa portée. J'aurais bien voulu connaitre ce qui s'est passé pour que ça tourne aussi mal. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1352 Karma: 1116 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0

@Angeus

"de blesser gravement son propriétaire" ah bon ?

Vous avez peut-être loupé l'action vers 43". Citation :Vous avez peut-être loupé l'action vers 43". Shardo Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2018 Envois: 94 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @Chdo971

C'est malheureusement ce qui fini par arriver quand la justice ne fait rien



(bon en même temps quand elle fait quelque chose y en a qui pleurent, la méchante police et tout...) odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1431 Karma: 1305 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 erwaninho Citation : "peut-on se faire justice soi-même ?"



vous avez 2 heures



Thèse : Oui

Anti Thèse: Non

Synthèse: peut être

....

....

vous avez 2 min pour me donner une note Citation :Thèse : OuiAnti Thèse: NonSynthèse: peut être........vous avez 2 min pour me donner une note tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 124 Karma: 310 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 Et puis "civilisée"..., la civilisation n'a rien d'intelligente, en prouve les contradictions qu'elle protège de toute argumentation formelle: la tolérance tolère l'intolérance, l'humanisme humanise l'inhumain, on ne doit pas faire justice soi-même même si la justice n'a pas le temps, il faut construire avec les destructifs.



Tout est dit, au bout d'un moment y'en a marre de se faire bouffer la laine sur le dos, trop bon trop con jusqu'au jour où t'en peux plus. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1667 Karma: 1050 Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @Borny



Pas vu, merci. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2647 Karma: 1927 En ligne ! Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... Re: Un agriculteur en colère enlève une voiture avec un c... 0 @odyxo



19/20

(un point de moins à cause de l'ultimatum horaire, non mais oh) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.