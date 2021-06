Vidéo : Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Posté par Koreus

Un homme nous montre comment s'installer à bord d'une BMW i8.



Vidéo (18s) : Comment monter dans une BMW i8





Sur le même sujet :

Vidéo : Ne pas salir sa voiture Vidéo : Décapsuler une bière avec la vitre de sa voiture Vidéo : Le vendeur de voitures de l'année (Chine) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1167 Karma: 1977 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 5 Comment sortir d'une BMW i8:



CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15468 Karma: 20840 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 5 Le son

13 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4689 Karma: 12525 En ligne ! Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 1 C'est juste un antivol efficace! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15468 Karma: 20840 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 5 Le son boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 172 Karma: 262 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 192 Karma: 255 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 Belle démonstration .... c'est vrai que pour 145000€ la BMW I8; c'est le coup de barre !! FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 142 Karma: 235 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 1



And voilà ! Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1534 Karma: 1547 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 En fait c'est quoi l'intérêt d'avoir des portes qui s'ouvrent comme ça?



(Ma question est sérieuse, si quelqu'un pouvait y répondre, ce serait apprécié) Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 765 Karma: 973 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 @Schau A mon avis aucun, à part le design et l'image d'une voiture chère, puisque ce système doit couter un bras. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1167 Karma: 1977 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 5 Comment sortir d'une BMW i8:



Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 176 Karma: 674 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 1 - Et comment tu rentres dans ta BMW i8 ?

- Sur un coup dans la tête...

- Tu veux dire "un coup de tête" ?

- Non non. Geudeul Je m'installe Inscrit le: 6/6/2016 Envois: 107 Karma: 95 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 @Schau



Comme d'hab : Quand c'est arrivé il y avait un véritable intérêt (en l'occurrence, par exemple sur les Delorean, on peut ouvrir la porte même si on n'a que 20cm d'espace entre le mur et les deux ailes de la voiture, chose impossible avec une porte normale. Après, est-ce qu'on peut sortir de la voiture avec moins de 20cm d'espace? Je ne crois pas... mais au moins on pouvait ouvrir la porte ^^), mais l'intérêt ne justifiait pas le coût sur les voitures lambda, donc on a gardé ça pour les voitures de luxes, mais dans le monde du luxe on est excentrique donc on a commencé à faire des grosses portes papillons qui perdent l'intérêt pratique en plus de coûter ultra cher mais continuent, de fait, de revêtir le côté luxe. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 680 Karma: 385 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0

@nilsss

Comment sortir d'une BMW i8:





*ne pas se moquer, ne pas se moquer, ne pas se moquer* Citation :*ne pas se moquer, ne pas se moquer, ne pas se moquer* Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5708 Karma: 5466 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 @Schau

Facile : ça permet de mieux ranger les courses quand tu sors de ta superette. TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 316 Karma: 174 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 Re: Comment s'installer à bord d'une BMW i8 0 Gudevski 0/10 humour à revoir ! 0/10 humour à revoir ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.