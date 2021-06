Vidéo : Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans la Drôme Posté par -Melon-

Aujourd'hui, le chef de l'Etat était en déplacement dans la Drôme. Emmanuel Macron s'est approché du public pour serrer des mains, quand un homme lui a donné une gifle.



Vidéo (25s) : Macron se prend une baffe





DougyT Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2011 Envois: 56 Karma: 72 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 8 C'est la fameuse "Tarte à Tain"



C'est tout pour moi, Bonsoir!

18 commentaires Auteur Conversation Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4783 Karma: 7225 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 3 J attends le gif...je le mettrai en fond d ecran a la sonnerie de mon telephone. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 714 Karma: 889 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 2 Geste stupide comme tout type de violence physique DougyT Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2011 Envois: 56 Karma: 72 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 8 C'est la fameuse "Tarte à Tain"



C'est tout pour moi, Bonsoir! SicTransit Je m'installe Inscrit le: 10/10/2012 Envois: 281 Karma: 256 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 – Les mots des opposants à Macron sur Internet : "À LA LANTERNE !! À L'ÉCHAFAUD !! À LA GUILLOTINE !! MORT AU TYRAN !! PENDEZ-LE AVEC LES TRIPES DE BRIGITTE !!"



– Les actes des mêmes opposants, face à Macron : "pif ! dans ta figure" arthurmrmusic Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2021 Envois: 5 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 c'est triste de voir ça en France....lamentable Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 74 Karma: 81 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 Internet Meme incoming... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1285 Karma: 2190 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 1



En exclusivité : On a retrouvé les 2 suspects ! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6095 Karma: 1559 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 Je vais lui donner une giffle tout en passant un message plein de sens dénonçant un problème actuel fort...



Rendu devant : euhh.. "À bas la Macronie!! Paf" pigme Je masterise ! Inscrit le: 14/2/2007 Envois: 2190 Karma: 252 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 Allez hop, en taule. psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 493 Karma: 1074 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 @Olyer c'est vrai, mais obliger des gens à porter un masque sur une plage déserte, c'est aussi de la violence et tout aussi stupide. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 704 Karma: 2438 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 1 20 ans plus tôt :



François Bayrou : la gifle de Strasbourg - Archive INA Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1014 Karma: 744 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 2

@psikopate

@Olyer c'est vrai, mais obliger des gens à porter un masque sur une plage déserte, c'est aussi de la violence et tout aussi stupide.

De la violence... Et porter un slip, c'est de la violence aussi ?



Ce qu'il ne faut pas entendre... Je suis contre le masque à tout bout de champs, mais dire que c'est de la violence de porter un masque, c'est juste décrédibilisant... Citation :De la violence... Et porter un slip, c'est de la violence aussi ?Ce qu'il ne faut pas entendre... Je suis contre le masque à tout bout de champs, mais dire que c'est de la violence de porter un masque, c'est juste décrédibilisant... Hellohehehe Je viens d'arriver Inscrit le: 6/2/2017 Envois: 30 Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 1 Ca lui fera une anecdote à raconter à Mc Fly et Carlito pour la prochaine fois... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 886 Karma: 2922 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 remake de Batman et Robin LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1244 Karma: 287 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 Je pense que pas mal de français auraient aimé le faire. Sûrement avec un autre message cela dit ! Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 317 Karma: 324 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 Plus le temps passe et plus j'ai du mal à me faire une idée claire sur ce genre de séquences.



Il y a quelques années, j'adoptais toujours la même posture, à savoir le rejet de la violence physique qui, pour moi, n'était jamais justifiée (hors légitime défense). Je faisais une hiérarchie nette entre la violence physique et toute autre violence.



Mais de plus en plus, j'en viens à reconsidérer cette hiérarchie dans les violences. On voit bien que certains peuvent exercer en toute impunité des violences multiples non-physiques, par exemple des humiliations, des licenciements économiques, du mépris de classe, des décisions politiques qui exposent la population ou une partie de la population à des violences physiques ou non. A l'inverse, certaines personnes n'ayant aucun pouvoir ne peuvent recourir qu'à la seule violence physique. Les premiers ne sont pas condamnés, les seconds le sont.



C'était assez marquant dans la séquence qui avait tourné où on voyait un cadre d'Air France se faire agresser par des salariés qui avaient fini par lui arracher sa chemise. Ces gens n'ont-ils pas eu subi des violences qui, bien que non-physiques, sont bien pires?



Je ne connais pas l'histoire derrière cette vidéo de Macron, je ne sais pas quelle est la motivation de cet homme et les raisons qui l'ont poussé à ça. Je sais juste qu'il a fait preuve de violence physique et que je n'aime pas ça. Mais si cet homme est une victime de la politique de Macron ou des idées qu'incarne Macron, peut-être a-t-il subi des violences bien plus dramatiques que la violence physique qu'il inflige à Macron.



Je n'arrive pas à avoir une opinion sur ce sujet. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3109 Karma: 3726 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0 psikopate

Citation : c'est vrai, mais obliger des gens à porter un masque sur une plage déserte, c'est aussi de la violence et tout aussi stupide.



Ooooh bichon, tu vas avoir de vilaines traces de bronzage sur le visage ! Trop de violence c'est insupportable.



Vous navigateur est trop vieux Citation :Ooooh bichon, tu vas avoir de vilaines traces de bronzage sur le visage ! Trop de violence c'est insupportable. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5711 Karma: 5467 En ligne ! Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... Re: Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement dans... 0





Sales gueux ! De mon temps, on savait punir les régicides...