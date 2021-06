Vidéo : Un homme se fait renverser sur un passage piéton Posté par -Flo-

On parle souvent des cyclistes qui grillent des feux, mais il y a bien pire qu'eux parmi les usagers de la route. Celui-ci par exemple commet un excès de vitesse en ville, renverse un homme qui traverse sur un passage piéton, et s'enfuit aussitôt sans venir en aide à la personne renversée. Un comportement inacceptable.







Vidéo (32s) : Un homme se fait renverser sur un passage piéton





Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4786 Karma: 7227 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 1 C est la journée des comportements inacceptables. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2077 Karma: 4121 En ligne ! Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 4

Pourtant il avait regardé avant de traverser.





Cela étant, pas de Spoiler sous la vidéo, j'étais pas rassuré en la regardant... Bien vu la Team ! "Un comportement totalement inacceptable !" : bien d'accord !Pourtant il avait regardé avant de traverser.Cela étant, pas de Spoiler sous la vidéo, j'étais pas rassuré en la regardant... Bien vu la Team ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1380 Karma: 3677 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 La description en fait trop, ça gâche la surprise. chocomat Je m'installe Inscrit le: 17/5/2007 Envois: 241 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 Un petit "Ame sensible s'abstenir", non ? le gars voltige pas mal quand même...



Inacceptable, Koreus. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2086 Karma: 2155 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 1 Chien racontant une histoire

Connaissez vous l'histoire de paf l'humain ? Connaissez vous l'histoire de paf l'humain ? Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 251 Karma: 392 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 C'est inadmettable ! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 75662 Karma: 6541 En ligne ! Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 Malgré la présence des caméras le coupable ne sera jamais retrouvé. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 157 Karma: 544 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 C'est la faute du bâtard Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 265 Karma: 235 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 C'est la faute du clébard !!!! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1153 Karma: 1784 En ligne ! Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 Heureusement qu'il y avait une caméra. Va raconter ça a l'hôpital ... arthurmrmusic Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2021 Envois: 6 Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton Re: Un homme se fait renverser sur un passage piéton 0 je pense qu'il n'a pas son permis pour circuler sur la voie publique. (un rodéo ? que fait la police?)