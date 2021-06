Vidéo : Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de gaz (Afrique du Sud) Posté par Skwatek

Un éléphant charge frontalement le pick-up d'un livreur de gaz dans la réserve naturelle privée de Klaserie, en Afrique du Sud.







Vidéo (1mn44s) : Un éléphant charge un pick-up





Sur le même sujet :

Vidéo : Un éléphant rampe sous une clôture anti-éléphant Vidéo : Un éléphant prend sa commission dans un bus Vidéo : Un troupeau d'éléphants attaque un motard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ze-GIF Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 27 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 C'est pas le véhicule qui effrayé l'éléphant, c'est sa citerne imposante ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 705 Karma: 2438 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 Cette feinte à 40 secondes !!!

"Je fais semblant de m'en aller, je passe derrière le buisson et SURPRIIIIIISE!!!!" Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3224 Karma: 1443 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 L'éléphant s'y prend à deux fois car il manquait un peu d'élan corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1381 Karma: 3677 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 Je vois venir des commentaires qui contiendront certains mots-clés.

"trompe" et "défense", ou encore "agriculteur" . Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1876 Karma: 2942 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 Y'a une ressemblance avec la vidéo de l'agriculteur et son manitou. Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 386 Karma: 1093 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 Fallait pas stationner dans son allée braaavo Je viens d'arriver Inscrit le: 9/4/2014 Envois: 60 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 C'est pas le stagiaire qui était censé appeler Robbie et Josh ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 887 Karma: 2921 Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0

@corent2

Je vois venir des commentaires qui contiendront certains mots-clés.

"trompe" et "défense", ou encore "agriculteur" .

#fallaitpasentrerdanssonterritoire Citation :#fallaitpasentrerdanssonterritoire Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2303 Karma: 2871 En ligne ! Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 Il a déjà dû livrer un peu de gaz sur le siège ! Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 528 Karma: 965 En ligne ! Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... Re: Un éléphant charge le pick-up d'un livreur de ga... 0 L'attaque de convoi a fonctionné cette fois, pas comme pour les téléphones. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.