Vidéo : Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l'émission « Affaire conclue »

Trouvé dans un vide-maison à 150 euros, un miroir Line Vautrin est acheté 127 000 euros dans l'émission « Affaire conclue » diffusée sur France 2.



Vidéo (3mn39s) : Miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans « Affaire conclue »





127 000€ moins combien de taxes d'impositions après le passage de l'état ?

@y0y0x

127 000€ moins combien de taxes d'impositions après le passage de l'état ?



Il lui restera toujours bien plus que les 150€ qu'elle a mis au départ...

Il lui restera toujours bien plus que les 150€ qu'elle a mis au départ...

Et pour être plus précis: 36.2% maximum si l'objet lui appartient depuis moins de 22 ans

la meuf qui dit "je l'ai acheté à 150euros" "mais non, mais arrêtez mais c'est bon là"

tu veux te faire de la thune ou pas?

Elle a gagné sa journée Coralie ! Par contre, pour la négo de départ, on repassera...

En l'occurrence, je pense que c'est plutôt 6,5% dans le cas précis (BOI-RPPM-PVBMC-20-10) ! Donc il lui restera environ 120 000 euros sur les 127 000 !

on marche clairement sur la tête...

en fait je m'attendais à ce qu'un vrai mirroir soit caché derriere la poste, puis j'ai compris que c'était la petite merde babou accrochée dessus

miroir , mon beau cher miroir ! dis moi qui est la plus belle !

tu veux te faire de la thune ou pas? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 659 Karma: 2496 En ligne ! Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... 0 Elle a gagné sa journée Coralie ! Par contre, pour la négo de départ, on repassera... Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 67 Karma: 238 Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... 0 @momoaliz En l'occurrence, je pense que c'est plutôt 6,5% dans le cas précis (BOI-RPPM-PVBMC-20-10) ! Donc il lui restera environ 120 000 euros sur les 127 000 ! Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 682 Karma: 384 Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... 0 on marche clairement sur la tête... guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 299 Karma: 372 Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... 0 en fait je m'attendais à ce qu'un vrai mirroir soit caché derriere la poste, puis j'ai compris que c'était la petite merde babou accrochée dessus dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2534 Karma: 6100 En ligne ! Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... 0 miroir , mon beau cher miroir ! dis moi qui est la plus belle ! Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 473 Karma: 4637 Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... Re: Un miroir Line Vautrin acheté 127 000 euros dans l&ap... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.