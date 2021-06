Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2080 Karma: 4152

Re: À 94 ans, le compositeur Philip Springer joue la « So... Re: À 94 ans, le compositeur Philip Springer joue la « So... 3



Nan, en vrai , c'est un beau morceau et garder autant de dextérité pour pouvoir le jouer à cet âge là, reste une belle prouesse.



Bravo.











P.S : Ma première phrase est de l'humour, rien de plus, pas la peine de chercher à débattre... M'en Ballek ! Tout cela pour promouvoir l'augmentation de l'âge de la retraite !Nan, en vrai , c'est un beau morceau et garder autant de dextérité pour pouvoir le jouer à cet âge là, reste une belle prouesse.Bravo.