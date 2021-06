J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5717 Karma: 5470 En ligne !

Re: Un wingsuiteur se prend un carton jaune sur un terrai... Re: Un wingsuiteur se prend un carton jaune sur un terrai... 0 TROUBLE ET ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS : 1 AN D’EMPRISONNEMENT ET 15 000 € D’AMENDE

Ce comportement est incriminé par l’article L.332-10 du Code du sport



Toute personne pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive et qui aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes et des biens s’y trouvant sera punie d’une amende d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.



C'est plus cher qu'une baffe à un élu national.