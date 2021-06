Vidéo : Un robot transformer Jésus Mecha Christ Posté par Skwatek

Une transformation du robot transformer Jésus Mecha Christ.





Vidéo () : Jésus Mecha Christ





Vidéo : Letrons, une véritable voiture Transformers Vidéo : Un gâteau d'anniversaire Optimus Prime Vidéo : Jésus porte sa croix dans un escalator

Auteur Conversation Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 683 Karma: 386 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0 En ce moment je regarde beaucoup de film assez mauvais... (the wrath of a man, xtremo, nobody...) JE VEUX CELUI LA!!! un jesus transformer ça peut faire un film d'action de fou!!! forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 20 Karma: 86 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0 Une réalité historique bien méconnue... dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 886 Karma: 1337 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 1 C'est "Jesus III Transformer", la suite de "Jesus II Le Retour"...





Les Inconnus - Jésus II le retour Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2780 Karma: 2424 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 1 C'est japonais non?



En tout cas, on dirait qu'il est prêt à multiplier les pains... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1293 Karma: 2213 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0

@Hetzer

C'est japonais non?



En tout cas, on dirait qu'il est prêt à multiplier les pains...



Il est plutôt prêt pour les distribuer !

Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 705 Karma: 1254 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0 et.. ça sert à quoi? MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1517 Karma: 2696 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0 Honnie croix où pas ? Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 408 Karma: 967 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0 Hetzer Bien vu, c'est bien japonais



https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ_(Shing%C5%8D) 

MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1517 Karma: 2696 Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 3

@Djizeusse

et.. ça sert à quoi?

ça sert d'os et ça sert d'auto je crois...

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15492 Karma: 20931 En ligne ! Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0 Vous navigateur est trop vieux Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10708 Karma: 7418 En ligne ! Re: Un robot transformer Jésus Mecha Christ 0

@Djizeusse

et.. ça sert à quoi?

