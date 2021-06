Vidéo : Une femme bouge ses yeux dans des sens opposés Posté par Skwatek

Une fille est capable de tourner ses yeux dans des sens opposés.





Vidéo (11s) : Bouger ses yeux dans des sens opposés





Vidéo : Chat aux yeux hypnotiques Vidéo : Un enfant aux yeux exorbités Vidéo : Quand l'aile de poulet est trop épicée

Vachement pratique pour traverser la route, pas besoin de tourner la tête de chaque côté!

La technique la plus efficace pour éloigner les mecs relous

Alors qu'elle n'a qu'un chat. Le soucis c'est qu'elle pense avoir 2 chatons







C'est pas mal dans la vie de tout les jours quand tu te présentes aux caisses de supermarché, banque ou autre ... pour voir les réactions.

Mais je me demande si, avec de l’entraînement pour quelqu’un comme elle par exemple, est ce que c’est possible de maîtriser le truc?

Genre de savoir se concentrer sur un œil puis l’autre, voir net, fixer des points précis?



Moi quand je louche je gère pas fort, je vois tout flou et ça sert à rien.. Mais je me demande si, avec de l'entraînement pour quelqu'un comme elle par exemple, est ce que c'est possible de maîtriser le truc? Genre de savoir se concentrer sur un œil puis l'autre, voir net, fixer des points précis? Qqn a une réponse/un article qui en parle ? Parce que c'est devenu instantanément quelque chose qui l'intéresse TRÈS fort

Je me suis toujours demandé comment voyaient les gens avec un strabisme divergeant. Quel degré d'handicape ? Arrive -t-on a voir en 3D quand même ?