Vidéo : Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices sur le corps (Australie) Posté par Skwatek

Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices sur le corps nage au large des îles Neptune, en Australie.



Vidéo (1mn36s) : Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices





Vidéo : Un grand requin blanc est coincé dans une cage Vidéo : Une plongeuse caresse un grand requin blanc Vidéo : Vidéobomb d'un grand requin blanc Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4720 Karma: 12580 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 C'est dégueulasse qu'il ai été abandonné comme ça par la production!



Honte à Spielberg et ses équipes! C'était un membre du film à part entière! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 653 Karma: 1165 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 1 La clarté des images est assez impressionnante ! Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 607 Karma: 239 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Pas craintif du tout les poissons, pas craintif du tout le plongeur ^^ (possible que ce soit un submersible) maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 139 Karma: 612 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Comme il doit se péter en soirée bières-potes. Jujube51 Dalmatiens Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 101 Karma: 369 En ligne ! Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Un requin blanc en costume de requin tigre, chapeau à son tailleur!!!





(Ça sent malheureusement le passage d’une hélice de bateau. J’admire quand même la faculté ou le don de certains animaux à se remettre naturellement de tels dégâts physiques) Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3229 Karma: 1451 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Lui, il a voulu se maquer avec une orque. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2942 Karma: 9495 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 En date il doit utiliser la technique Martin Riggs.



Infame_ZOD J'aime glander ici Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5910 Karma: 6453 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Cette vidéo a été l'occasion pour moi de replonger dans le "vieux" Koreus WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 108 Karma: 203 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Bruce existe pour de vrai ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1519 Karma: 2698 Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Un requin dégueulasse parfois... Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2720 Karma: 2210 En ligne ! Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 C'est bizarre les groupe de marques parallèles et que sur les coter, sa ressemble pas a des morsure mais plus des frottement. comme quand je m’écorcher les genoux petit. Genre il a été pécher et trainé sur le pont d'un bateau avant d être refoutu à l'eau.



Je me demande quel genre d animal affreux peut infliger des telle blessures... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 803 Karma: 949 En ligne ! Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... Re: Un grand requin blanc avec de nombreuses cicatrices s... 0 Il a morflé le pauvre