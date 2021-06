Vidéo : Un timelapse de la rénovation d'une vieille usine abandonnée à Lille Posté par rorodsr300

Un timelapse de 2 années de rénovation d'une vieille usine abandonnée à Lille pour en faire une maison.



Vidéo (25mn16s) : Rénovation d’une vieille usine abandonnée à Lille (Timelapse)





Vidéo : 7 événements en 8 jours d'affilée au State Farm Arena (Timelapse) Vidéo : Un homme construit son château fort (Puy-de-Dôme) Vidéo : Construction du yacht « Lonian » (Timelapse) Source : Forum

14 commentaires Auteur Conversation larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 813 Karma: 1481 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 0

SING - Rebuilding Moon Theatre and Grand Reopening Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 665 Karma: 2519 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 5 J'ai fait un timelapse du timelapse en 2mn, c'est encore plus impressionnant ! Onedyle Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2018 Envois: 18 Karma: 171 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 1 Avec ma copine on les suit depuis quasi leur début, et on s'était mis dans la tête de trouver leur adresse (petit jeu de détective) finalement grâce à quelques plans drones et google map + indiscrétion de leurs amis sur Insta on a retrouvé le code postal + adresse précise. Et tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils ne sont pas à Lille ^^ TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 148 Karma: 218 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 0 waou ! C'est impressionant !



Je suis curieux de connaitre le prix global (achat + travaux) et le nombre d'heure passé. Plus la valeur actuelle.



@Onedyle

Avec ma copine on les suit depuis quasi leur début, et on s'était mis dans la tête de trouver leur adresse (petit jeu de détective) finalement grâce à quelques plans drones et google map + indiscrétion de leurs amis sur Insta on a retrouvé le code postal + adresse précise. Et tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils ne sont pas à Lille ^^

c'est un peu flippant quand même non? qu'est ce qui peut vous pousser à retrouver des gens comme ça ?

@Onedyle

c'est un peu flippant quand même non? qu'est ce qui peut vous pousser à retrouver des gens comme ça ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2944 Karma: 9501 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 1 Apres 25 minutes de visionnage, je me suis senti trahi par le « to be continues ». Racouline Je m'installe Inscrit le: 30/10/2013 Envois: 136 Karma: 120 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 2 @Siegfried Pour savoir dans quel genre d'endroit on peut acheter ce type de bâtiment peut-être non ? A moins que ce soit pour les égorger sauvagement. TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 148 Karma: 218 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 0

@Onedyle

Possible pour leur vie privée.



Par contre impressionant ...300K La maison doit valoir plus d'1M maintenant ... Citation :Possible pour leur vie privée.Par contre impressionant ...300K La maison doit valoir plus d'1M maintenant ... MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1521 Karma: 2699 Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 0 Des fois faut se demander si tout raser et reconstruire à neuf, ça coûte pas moins cher...

Y'a quand même plein de placements de produits dans leurs vidéos. J'espère qu'ils ont eu des sous, ça serait plus que normal. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2681 Karma: 1947 En ligne ! Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 0 Onedyle

Citation : ils avaient abordé ça dans une FAQ c'était moins de 300.000 au total



pour m'être tapé deux rénovations de maisons en 5 ans, je dis bullshit



vu la surface, la quantité de verrières et de travail de placo, l'isolation, le chauffage au sol, le nombre d'ipn en maçonnerie, toute la toiture... c'est juste mort les 300k

(moi j'en suis à 300k de réno et j'ai pas cette surface)



peut-être que eux, ils en ont eu pour 300k grâce à des cadeaux, des placements de produits, et des connaissances dans le monde du chantier, mais on est plutôt sur du 500k pour un sujet lambda comme moi Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7058 Karma: 2985 En ligne ! Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... Re: Un timelapse de la rénovation d'une vieille usin... 0 Exact a voir coût / investissement et au possible la valeur si une revente pour plus tard (ou location retour sur investissement mais faut pouvoir le louer un truc pareil)

En tout cas c'est leur choix qui se respecte et surtout sacré courage , chapeau a eux.



En tout cas c'est leur choix qui se respecte et surtout sacré courage , chapeau a eux.