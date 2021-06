Vidéo : La vie d'une bulle à la surface de l'eau Posté par LeFreund

La vie d'une bulle à la surface de l'eau.



Vidéo () : La vie d'une bulle





Sur le même sujet :

Vidéo : Chevalier dindon vs Motard Vidéo : Aug(De)Mented Reality 2 Vidéo : Un filtre à huile plein d'air essaie de communiquer Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1313 Karma: 976 Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau 0



Et comme le clame Ronaldo (après avoir pris soin de déplacer les bouteilles de coca-cola qui se situaient devant lui pour des raisons promotionnelles): AGUA! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2538 Karma: 6121 Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau 0 passionnant la vie d'une bulle ... logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 1056 Karma: 1019 Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau 0

@Aldebaran

Et comme le clame Ronaldo (après avoir pris soin de déplacer les bouteilles de coca-cola qui se situaient devant lui pour des raisons promotionnelles): AGUA!







Oula, t'as vraiment cherché à placer le truc lol Citation :Oula, t'as vraiment cherché à placer le truc lol gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3976 Karma: 3132 En ligne ! Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau 0 Que de réflexions existancielles après ce visionnage ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3901 Karma: 16036 Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau Re: La vie d'une bulle à la surface de l'eau 0 @dtclulu S'il passe sa vie à buller, aussi, c'est normal ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.