Vidéo : Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 avec une pince à porto Posté par Ze-GIF

L'ouverture d'une bouteille de vin Petrus de 1961 à 12 000 dollars avec une pince à porto au restaurant Enoteca Pinchiorri à Florence, en Italie.



Vidéo (1mn17s) : Ouverture d'un Petrus 1961 avec une pince à porto





PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 65 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 4 Insoutenable!!! Toute la vidéo je me demandais s'ils allaient foirer ou pas! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6722 Karma: 2002 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 1 Comment être sur qu'il n'y a aucun (minuscule) éclat de verre qui tombe dans le vin ? La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 834 Karma: 3556 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0 Et encore une fois, on remercie Maurice d'avoir poussé le bouchon un peu trop loin. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5722 Karma: 5477 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0

Une technique qui n'abime pas la bouteille :

C'est du Chateau Pétrus 1961, et alors ? C'est malin ! La bouteille était consignée.Une technique qui n'abime pas la bouteille :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic133380.html Comment ouvrir une bouteille sans tir bouchonC'est du Chateau Pétrus 1961, et alors ? PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 65 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 2 @Gudevski Je pense que le problème c'est plutôt l'état du bouchon. Depuis 1961, il a bien eu le temps de se dégrader, donc la technique ci-dessus ne serait pas très efficace, l'idée étant d'éviter que des morceaux de bouchons ne tombent dans le vin. UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 183 Karma: 343 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0

EDIT : zut Sinon il suffisait de mettre la bouteille dans une chaussure et de taper fort avec sur un mur.EDIT : zut Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 27 Karma: 98 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0 Et le pire c'est que le vin ne sera probablement pas bon après autant d'années:p ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1303 Karma: 2223 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0 Du coup, est-ce qu'il existe une pince à Petrus pour ouvrir ma bouteille de Porto ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 667 Karma: 2533 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 2 Je sais que c'est du rouge, mais il fallait que la cale : Pour retrouver le gout du blanc, rien ne vaut une fine appellation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 163 Karma: 560 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0

@pac75

Comment être sur qu'il n'y a aucun (minuscule) éclat de verre qui tombe dans le vin ?



@pac75

Comment être sur qu'il n'y a aucun (minuscule) éclat de verre qui tombe dans le vin ?

La question typique d'un pauvre Citation :La question typique d'un pauvre Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1957 Karma: 3286 Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... Re: Ouverture d'une bouteille de vin Petrus 1961 ave... 0 Ou comment faire du vin chaud (de riche).