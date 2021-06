Vidéo : Comment mettre fin à une fête avec un jetski Posté par -Flo-

Des jeunes font la fête sur des petits bateaux non loin de la côte avec de la musique extrêmement forte, ce qui semble déranger leurs voisins aux alentours. Deux d'entre eux vont leur rendre visite en jetski pour leur demander de baisser le volume, mais vont faire face à des insultes et des jets de projectiles...





Vidéo (1mn7s) : Mettre fin à la fête avec un jetski





Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 7 Typiquement le genre d'attitude qui m'énerve aussi, les gens qui mettent la musique à fond sans se soucier de savoir si cela dérange les autres.



Comme tous ces abrutis qui mettent la musique à fond en haut parleur sur leur téléphone dans la rue.



Au bucher !!!

Au bucher !!! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 120 Karma: 347 Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 1 on vit dans un monde merveilleux... Ze-GIF Je viens d'arriver Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 90 Karma: 125 Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 1

Cette réponse sans parole, juste un acte simple et c'est réglé est carrément magique !

Si seulement ça pouvait être la même chose dans les villages avec ces jeunes qui foutent le bordel !

Ça me fait penser à la place stalingrad ou les habitants leur jettent des poubelles mdr Ma vidéo préféré depuis que je suis inscrit sur le siteCette réponse sans parole, juste un acte simple et c'est réglé est carrément magique !Si seulement ça pouvait être la même chose dans les villages avec ces jeunes qui foutent le bordel !Ça me fait penser à la place stalingrad ou les habitants leur jettent des poubelles mdr Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 634 Karma: 307 Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 0 Je trouve la réponse bien proportionnée. Ils n'ont pas cédé aux insultes et menace, juste arrosé gentiment j'aime bien pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 472 Karma: 292 Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 2

@Tophus

Je trouve la réponse bien proportionnée. Ils n'ont pas cédé aux insultes et menace, juste arrosé gentiment j'aime bien :D



Bon, moi, j'aurai arrosé jusqu'à ce que le bateau coule, mais je ne suis pas un exemple à suivre ^^ Citation :Bon, moi, j'aurai arrosé jusqu'à ce que le bateau coule, mais je ne suis pas un exemple à suivre ^^ zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 890 Karma: 2935 En ligne ! Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 0 Qu'en pense greenpeace? Siegfried Je m'installe Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 478 Karma: 405 En ligne ! Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 0 J'aime bcp habituellement les justiciers antibruit.

Mais ici je me demande :

La musique etait elle si forte que ca?

Les jeunes avaient fait leffort de se retrouver loin des cotes et on voit les jetski repartir a 800m..

@Ze-GIF On a pas de jetski au village, ni d'eau d'ailleurs. Asuka Je m'installe Inscrit le: 15/3/2006 Envois: 177 Karma: 51 Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski Re: Comment mettre fin à une fête avec un jetski 0 Des débiles en bateau face à des débiles en jetski, tous en train de pourrir un endroit fort sympathique, mais qui va gagner?