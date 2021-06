Vidéo : Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Posté par Koreus

À quoi ressemblerait une partie de golf si les joueurs étaient pressés ?



Vidéo (1mn11s) : Jouer au golf quand tu es pressé





Auteur Conversation Goth-Ame Je viens d'arriver Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 98 Karma: 85 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 1 Je suis épuisé rien que de les avoir vu courir comme çà. Peut être la chaleur ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3902 Karma: 16047 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 3 C'est très con mais je trouve ça marrant dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2541 Karma: 6122 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 les terrains seraient plus petits ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7072 Karma: 2992 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 Bien fun , j'aime aussi leur façon de faire. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 668 Karma: 1416 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 Ce concept est absolument génial à chaque fois Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 168 Karma: 111 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 2 La ça devient enfin un sport ! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3856 Karma: 1455 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 Je comprends quand on filme un truc à la va-vite avec son téléphone. Mais là, quand c'est mis en scène, pourquoi filmer verticalement?? Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4099 Karma: 4641 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 Règle numéro 1: Ne pas courir sur le green, ça le tue et laisse des traces noires des pas. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5724 Karma: 5479 Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 Nosferamos Je viens d'arriver Inscrit le: 27/4/2018 Envois: 56 Karma: 68 En ligne ! Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation Re: Si les golfeurs jouaient dans la précipitation 0 Il ne reste plus qu'à ajouter la musique de Benny Hill et la boucle est bouclée.