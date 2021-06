Vidéo : Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement Posté par Ze-GIF

Cette astuce va vous permettre de calculer rapidement des pourcentages assez complexes.



Vidéo (3mn13s) : Astuce pour le calcul des pourcentages





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 675 Karma: 2560 En ligne ! Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement 5 Ca m'a intéressé à 77.5 %. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 328 Karma: 138 Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement 0 En fait sa technique elle sert juste à calculer 32% de 25. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 439 Karma: 533 Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement 0 C'est pour une audience de niche non ? Il faut à la fois être mauvais en maths et s'y intéresser, je ne connais personne dans ce cas. AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1088 Karma: 525 En ligne ! Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement 0 ) :

Citation : a, b = côté opposé et adjacent d'un angle

c = diagonale

γ = angle

c² = a² + b² − 2ab.cos(γ)

γ = arccos((a² + b² − c²) ÷ 2ab)

Eh bien moi ce matin j'ai découvert une formule de calcul tout bête permettant de connaître l'angle d'un mur chez moi (ça marche aussi avec autres choses qu'un mur !) :Citation : ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1313 Karma: 2239 En ligne ! Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement Re: Une astuce pour calculer des pourcentages rapidement 0 3minutes pour t'expliquer qu'il te suffit de 10secondes pour calculer un pourcentage ? Du coup t'as perdu 2min50 vu qu'en 10secondes t'avais la réponse !