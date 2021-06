Vidéo : Un homme a un problème de câble en deltaplane Posté par Skwatek

Un homme en deltaplane a un problème avec un câble de son aile qui se décroche en plein vol.







Vidéo (3mn24s) : Problème de câble en deltaplane





Vidéo : Pas attaché pendant un vol en deltaplane Vidéo : Accident pendant un show de deltaplane acrobatique (POV) Vidéo : Problème de treuil en deltaplane

gnarf2 Je m'installe
Re: Un homme a un problème de câble en deltaplane
Regardez bien à partir de 3 minutes.

On dirait un mauvais effet d'incrustation sur fond vert.

La réalité est de moins en moins réaliste.

Sinon sa vie ne tenait qu'à un fil, pouf pouf.

On dirait un mauvais effet d'incrustation sur fond vert.

La réalité est de moins en moins réaliste.



Mytrax Je m'installe
Re: Un homme a un problème de câble en deltaplane
Dans une situation pareil, y'a de quoi péter un câble ...

zoneh Je suis accro
Re: Un homme a un problème de câble en deltaplane
L'histoire ne dit pas si il a dégazé sur les habitants en contre bas

ThomGamer Je suis accro
Re: Un homme a un problème de câble en deltaplane

@gnarf2

Regardez bien à partir de 3 minutes.

On dirait un mauvais effet d'incrustation sur fond vert.

La réalité est de moins en moins réaliste.



Sinon sa vie ne tenait qu'à un fil, pouf pouf.







Il a juste oublié la marmotte et le clavier pour plus de réalisme.

sanbout Je viens d'arriver
Re: Un homme a un problème de câble en deltaplane
Il a dû... Péter un câble !