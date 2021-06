Vidéo : Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un canal Posté par Koreus

Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un canal en Angleterre.



Vidéo (26s) : Quand deux cyclistes se rencontrent





Sur le même sujet :

Image : Ils font chier ces cyclistes, j'ai mis une heure à les dépasser Vidéo : Un automobiliste italien rage contre des cyclistes Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 768 Karma: 977 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 5 "un cycliste n'a pas pu éviter un autre cycliste qui arrivait en face"



Non, c'est l'autre qui arrivait qui n'a pas pu éviter celui d'en face.

14 commentaires Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2096 Karma: 4268 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 1



C'est jamais cool ça, avec l'instant Plouf gratuit.



On ne peut pas vraiment dire que l'un soit plus en tord que l'autre.



Pas de bol ! ¯\_(ツ)_/¯







Compteur de : "c'est la faute du motard !" : 1 Choc frontal !C'est jamais cool ça, avec l'instant Plouf gratuit.On ne peut pas vraiment dire que l'un soit plus en tord que l'autre.Pas de bol ! ¯\_(ツ)_/¯ Ishtu Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 87 Karma: 242 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 1 C'est clairement la faute du motard. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 768 Karma: 977 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 5 "un cycliste n'a pas pu éviter un autre cycliste qui arrivait en face"



Non, c'est l'autre qui arrivait qui n'a pas pu éviter celui d'en face. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 180 Karma: 685 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 2 "Si aucune visibilité, tu ralentis !". Eh ouais, même pour les vélos. Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 542 Karma: 856 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 0 Plouf. Ensuite, Il se rendait au travail ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1315 Karma: 2239 En ligne ! Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 1 En Angleterre on roule à gauche ! C'est pas compliqué bordel ! lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 832 Karma: 585 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 3 T'as le droit d'aller te faire un petit rappel vaccin après vu la couleur de l'eau ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4801 Karma: 7229 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 0 Les velos qui tracent alors que c est dense et qui se permettent de sonner...je pourrais les mordre Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 678 Karma: 2570 En ligne ! Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 1 @kpouer Attention aux crevaisons et aux chambres bien moisies …. Se prémunir contre les valves rusées. Ebichuman Je viens d'arriver Inscrit le: 17/6/2021 Envois: 1 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 0 Une première rencontre qui tombe à l'eau... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 269 Karma: 902 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 0 Un critère simple : si une personne roule de la même manière que moi en sens contraire, est-ce que ça passe ? Si la réponse est non c'est qu'il faut rouler différemment.



Ce principe qui fournit une exigence minimale se généralise à beaucoup de situations. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2311 Karma: 2879 Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 2 La petite sonnette 1 seconde avant l'impact, c'est un peu comme de mettre son clignotant au moment où tu tournes.

Ca sert plus à rien. Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 995 Karma: 537 En ligne ! Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 0

@Mandryk

"un cycliste n'a pas pu éviter un autre cycliste qui arrivait en face"



Non, c'est l'autre qui arrivait qui n'a pas pu éviter celui d'en face.

Citation : ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1315 Karma: 2239 En ligne ! Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... Re: Deux cyclistes se rencontrent sous le pont d'un ... 0

@Apowers

La petite sonnette 1 seconde avant l'impact, c'est un peu comme de mettre son clignotant au moment où tu tournes.

Ca sert plus à rien.



Et mettre le clignotant ne te donne pas le droit de tourner ni la priorité sur les autres. Citation :Et mettre le clignotant ne te donne pas le droit de tourner ni la priorité sur les autres. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.