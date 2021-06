Vidéo : Une scène digne d'un film d'horreur dans un nid d'oiseaux Posté par Skwatek

Une maman oiseau et ses petits sont confrontés à une horrible créature qui essaie d'entrer dans leur nid.







Vidéo (1mn13s) : Scène d'horreur dans un nid d'oiseaux





Sur le même sujet :

Vidéo : Des nids de cigognes au-dessus d'une ligne ferroviaire (Landes) Vidéo : Un chat joue une musique effrayante sur un synthé Vidéo : Pivert vs Serpent Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 15 Karma: 59 Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 0 On saluera la bravoure extraordinaire de la maman ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 679 Karma: 2572 En ligne ! Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 2 Par contre, l'hirondelle ne craint pas la traque ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1173 Karma: 3454 Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 0 Coucou !

pasdici Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 17 Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 0 pie naise c'est la merle kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2098 Karma: 4268 Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 1

@PeterVonBart

On saluera la bravoure extraordinaire de la maman ! :)



De ?



Franchement, on ressent la peur dans ses actions, mais elle ne peut rien faire.



Par contre, les petits avec leurs bouches ouvertes, on dirait des poissons qu'on doit aimanter, à la pèches à ligne...



Sont mignons ! Citation :De ?Franchement, on ressent la peur dans ses actions, mais elle ne peut rien faire.Par contre, les petits avec leurs bouches ouvertes, on dirait des poissons qu'on doit aimanter, à la pèches à ligne...Sont mignons ! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2693 Karma: 1968 Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 0 seuls deux ont survécu cette saison, ils ont quitté le nid fin mai



j'ai scotché sur qqes videos à eux sur youtube aujourd'hui Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 679 Karma: 828 En ligne ! Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... Re: Une scène digne d'un film d'horreur dans un... 1

@Bricci

Par contre, l'hirondelle ne craint pas la traque !



Wow je l'ai ! Citation :Wow je l'ai ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.