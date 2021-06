Vidéo : Les fabricants de papier toilette le détestent Posté par Koreus

Cet homme a eu un jour l'idée de mettre un rouleau de papier toilette dans un four à micro-ondes et a fait une découverte géniale



Vidéo (28s) : Ne jetez pas vos rouleaux de papier toilette





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cornichon dans un micro-ondes Vidéo : Téléphone portable dans un micro-ondes Vidéo : Téléphone Portable + Maïs = Pop-corn Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Gemasofos Je m'installe Inscrit le: 23/3/2015 Envois: 160 Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 2 Et ça fait chaud chaud au cul cul Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 215 Karma: 141 Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 1 On peut surtout se demander Pourquoi cette idée ? et l'idée de réaliser cette idée Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 824 Karma: 994 Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 1 Ce type d'humour me dépasse. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2546 Karma: 6135 En ligne ! Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 1 j'irai pas manger du pop corn chez lui ... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4007 Karma: 3141 En ligne ! Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 0 C'est génial ! Je vais partager cette astuce tout de suite sur tous mes groupes facebook des amis de rond-point. J'irai essayer moi-même après. Encore un truc qu'on a tenté de nous cacher ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6726 Karma: 2010 Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 1 Il s'agit bien sûr d'une plaisanterie.

Oh quelle déception ! Citation :Oh quelle déception ! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2693 Karma: 1968 Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 0 ça marche pas momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 160 Karma: 359 En ligne ! Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 0 Est-ce que le spoil n'est pas plus ridicule que la vidéo ?? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4007 Karma: 3141 En ligne ! Re: Les fabricants de papier toilette le détestent Re: Les fabricants de papier toilette le détestent 0 @momo57 Non car il y en aura toujours pour essayer, et ça ne les génera pas d'accuser les autres lorsque ça tournera mal. Certains sont même prêt à en faire la démo devant le parlement de l'Ohio. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.