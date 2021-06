Vidéo : « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité routière décalée (Belgique) Posté par Turbigo

Un homme a fait fortune en faisant des paris en ligne un peu spéciaux. Absurde mais particulièrement brillante, cette campagne de communication de la sécurité routière en Belgique. Ils sont forts.



Vidéo (1mn35s) : Déjouez les pronostics (Sécurité routière)





Sur le même sujet :

Vidéo : L’Annonce (Sécurité routière) Vidéo : Des conducteurs assistent à leurs funérailles Vidéo : Classroom (Sécurité routière) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1064 Karma: 1638 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 8 Pour une fois je dis chapeau ! C'est malin, décalé, un peu drôle, pas moralisateur, choc mais sans montrer aucune image violent, GG ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2099 Karma: 4278 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 6



J'aime bien ce ton décalé, ça change un peu.



Pas simple d'innover dans ce domaine.



Enfin, du coup, ça fait son effet, puisque c'est partagé et je pense que c'est le but aussi. Pas mal du tout !J'aime bien ce ton décalé, ça change un peu.Pas simple d'innover dans ce domaine.Enfin, du coup, ça fait son effet, puisque c'est partagé et je pense que c'est le but aussi.

10 commentaires Auteur Conversation billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1064 Karma: 1638 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 8 Pour une fois je dis chapeau ! C'est malin, décalé, un peu drôle, pas moralisateur, choc mais sans montrer aucune image violent, GG ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2099 Karma: 4278 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 6



J'aime bien ce ton décalé, ça change un peu.



Pas simple d'innover dans ce domaine.



Enfin, du coup, ça fait son effet, puisque c'est partagé et je pense que c'est le but aussi. Pas mal du tout !J'aime bien ce ton décalé, ça change un peu.Pas simple d'innover dans ce domaine.Enfin, du coup, ça fait son effet, puisque c'est partagé et je pense que c'est le but aussi. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4802 Karma: 7233 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 4 Oui...c est un assureur quoi. Bon allez...c est vraiment bien foutu fieu. madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 150 Karma: 87 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 Ils sont forts, très forts. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4018 Karma: 3156 En ligne ! Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 Y a plus qu'à espérer que la campagne ne fasse pas un plat comme le gars à la fin. Goth-Ame Dalmatiens Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 101 Karma: 91 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 Bien joué !



Bravo à la team qui a imaginé cette opération de comm' Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 94 Karma: 297 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 « Notre savoir se déguste avec sagesse »

C’est comme ça qu’on dit « Il faut boire avec modération » en Belgique à la fin des pubs pour l’alcool/la bière

Et ça c’est beau! ploplaboum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/1/2015 Envois: 1 Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 Un peu plus original que les pubs francaises censé te choquer tout en restant passable en pub a la télé. Autant dire le grand écart audio visuel inefficace dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2547 Karma: 6143 En ligne ! Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 à qd des pubs comme ça en france ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 165 Karma: 559 En ligne ! Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... Re: « Déjouez les pronostics », une campagne de sécurité ... 0 Lui VS Claudy Focan; je payerai une fortune pour voir le film Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.