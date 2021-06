Vidéo : Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourriche d'un pêcheur Posté par Skwatek

Un serpent veut voler un poisson à un pêcheur en essayant d'entrer dans une bourriche.





Vidéo (1mn27s) : Un serpent essaie de voler un poisson dans une bourriche





Sur le même sujet :

Vidéo : Un paresseux passe devant un anaconda Vidéo : Bébés iguanes marins vs Serpents affamés Vidéo : Un serpent mange des poissons rouges Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 288 Karma: 140 En ligne ! Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... 3 Avec tout ce qu'il a attrapé il pourrait lui en donner un, même le plus petit. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4765 Karma: 12704 En ligne ! Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... 8

@Sirmatheos

Avec tout ce qu'il a attrapé il pourrait lui en donner un, même le plus petit.



Oui mais si tu donnes un poisson à un serpent il mangera un jour, alors que si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours! Citation :Oui mais si tu donnes un poisson à un serpent il mangera un jour, alors que si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours! leon555 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2019 Envois: 2 Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... 0 LeFreund Tas raison c'est la raison pour la quelle je ne donne jamais d'argent à des associations caritatif Tas raison c'est la raison pour la quelle je ne donne jamais d'argent à des associations caritatif Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 44329 Karma: 20953 Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... Re: Un serpent essaie de voler un poisson dans la bourric... 2 LeFreund : Putain, c'est bô.

: Putain, c'est bô. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.