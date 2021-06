Vidéo : La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet » Posté par Skwatek

La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet » dont la sortie en salles est prévue pour le 21 juillet 2021.



Vidéo (1mn59s) : Kaamelott : Premier Volet (Trailer)





mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2668 Karma: 2049 Re: La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet » Re: La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet » 0 Perso je sais pas trop, autant les épisodes de 5min ça passait autant un film de 1h30 je doute. Cela dit j'irai quand même le voit pour me faire une idée mais je pense que çà risque d'être un peu long. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2701 Karma: 1987 En ligne ! Re: La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet » Re: La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet » 0 moi j'ai kiffé le asterix d'astier



je crains surtout le fan service... un peu comme un mauvais starwars (stun pléonasme), des private joke pour faire plaisir aux uns et aux autres et pas trop accessibles à ceux qui ne se sont pas tapé toutes les saisons. Faut dire qu'il y a une sacrée communauté.



J'espère (et je pense) qu'Alexandre Astier ne s'est pas limité à ça...



