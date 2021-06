Vidéo : Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-tactac ? (Clé 2 Berne) Posté par SEB93

La chaîne YouTube Clé 2 Berne, consacrée au chemin de fer, nous explique pourquoi les trains ne font plus le fameux « Tatac-Tadoum ».







Vidéo (7mn10s) : Pourquoi les trains ne font plus tactac-tactac ? (Clé 2 Berne)





Auteur Conversation NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 54 Karma: 164 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 Mais si le "tac" devient un "splortch!", appelez les secours. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3910 Karma: 16100 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 1 Je ne connaissais pas cette chaîne. C'est très agréable, bien expliqué. Très cool ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2551 Karma: 6156 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 A mes débuts à la guitare , pour comprendre la différence entre un rythme binaire et un rythme ternaire , il me suffisait de me rappeler de la différence entre le tic tac d'une montre et le tac tac du train , c'était bien pratique. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4813 Karma: 7245 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 1 Pour ceux qui comme moi s attendaient a plus de tac tac tadoum.

Video tres sympa sinon!!



Bruit Blanc Train | Relaxation | ASMR | 3 heures Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1964 Karma: 3294 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 Comment vivre sans savoir ça, franchement ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 898 Karma: 2967 En ligne ! Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 Si vous avez 8h à perdre, voici un cadeau spécial de l'AATTNBVE (Amicale des Amoureux du Tactac Tadoum Nostalgique de la Bonne Vielle Epoque).





EDIT: zut, grillé par Jinroh! bon, je te bas, je propose 8h moi. Nah! (ou plutôt Tac!) Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 737 Karma: 1381 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 La vidéo est jolie, mais en quoi elle est étonnante ?

Les gens ne connaissent pas le long rail soudé ?



Du coup, on pourrait faire une vidéo pour vous apprendre qu'il y a des avions qui volent sans moteur ?

Des bateaux qui se soulèvent au dessus de l'eau ?

Que pour payer en sans contact ou badger à un portique, le lecteur doit alimenter en sans fil la carte ?



Non, et puis, tant qu'à parler ferroviaire, pourquoi les fans du sujet ne parlent-ils pas d'un secteur où les procédures datent grosso-modo toutes d'un autre siècle, avec zero optimisation, ce qui occasionne une foule de retards inutiles ? Ah, non, faut pas critiquer.



Bon, alors, tant qu'à parler des voies, autant parler au moins du ballast, c'est un peu plus original... Par exemple, tant qu'à parler de LRS, pourquoi ne pas expliquer pourquoi les rails n'ont pas besoin de joint de dilatation ? Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 30 Karma: 105 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 1

@Wiiip

La vidéo est jolie, mais en quoi elle est étonnante ?

Les gens ne connaissent pas le long rail soudé ?

Je ne pense pas que le commun des mortels connaisse ça, en effet.



Enfin moi, qui suis un mortel relativement commun, je ne connaissais pas en tout cas.

Et ça me botterait vraiment de voir une vidéo sur tous les autres sujets que tu as cité ! Citation :Je ne pense pas que le commun des mortels connaisse ça, en effet.Enfin moi, qui suis un mortel relativement commun, je ne connaissais pas en tout cas.Et ça me botterait vraiment de voir une vidéo sur tous les autres sujets que tu as cité ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 557 Karma: 1894 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 @Wiiip Pourquoi tant de rancoeur dans ton post?

Perso, non je ne connaissais pas les LRS et j'ai trouvé la vidéo très instructive. Si tu as d'autres liens instructifs (sur les ballast par exemple? Puisque tu as l'air de dire qu'il y a des choses à dire dessus), je t'en prie, partage nous tout cela dans la chambre des liens, mais l'aigreur n'a jamais amené à rien. Gigaman Je suis accro Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 1485 Karma: 63 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0 Tellement génial cette chaine !! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1321 Karma: 2262 Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... Re: Savez-vous pourquoi les trains ne font plus tactac-ta... 0

@Wiiip

La vidéo est jolie, mais en quoi elle est étonnante ?

Les gens ne connaissent pas le long rail soudé ?



Perso je connaissais le tac-tac mais j'avais jamais remarqué qu'il avait disparu (faut dire que je prend que très rarement le train maintenant), donc ça reste informatif, la vidéo explique juste la disparition d'un son que tout le monde a déjà entendu même sans prendre le train, dans tous les films on l'entend.



Suis-je la seule qui a eu cette vidéo en recommandation depuis des jours sur youtube avant qu'elle ne débarque ici ? o. ô