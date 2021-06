Vidéo : Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire Posté par Kilroy1

Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire en lui attrapant un doigt avec la gueule pour tirer sa main jusqu'à la portée.



Vidéo (33s) : Une maman furet présente ses petits





Vidéo : Une maman furet tire la main de son propriétaire jusqu'à ses bébés Vidéo : Un chien aide son pote le furet à s'évader Vidéo : Un furet s'éclate dans un bain de chips en polystyrène

Jebia Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire
Mais que c'est mignons

camaronalex Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire
"Je te présente tes nouveaux maîtres"

Goto38 Je viens d'arriver
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire



dommage que ça pue autant ...





Mitri J'aime glander ici
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire

@Goto38

tellement adorable



dommage que ça pue autant ...





5/7/2017 10:06 Spotted :D



En même temps, devoir systématiquement pisser en faisant le grand écart.

Pacolito Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire

@Goto38

tellement adorable



dommage que ça pue autant ...





5/7/2017 10:06 Spotted :D







C'est pour ça que mon chat à dit à mon furet ; " tu pues toi !"

lsdYoYo Je m'installe
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire



Une maman furet tire la main de son propriétaire jusqu'à ses bébés Apparemment, c'est un comportement fréquent :

EndymionRaul Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire
C'est quand même étrange d'être "propriétaire" d'un être vivant. A la limite, le mot "tuteur" me semble plus correct.

Bricci Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire
Ca furet presque craquer !
(Pour les amateurs de contrepèterie : Il court, le furet !)

zoondoz Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire



(Pour les amateurs de contrepèterie : Il court, le furet !) zoondoz Je suis accro Inscrit le: 7/8/2007 Envois: 559 Karma: 201 Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire 0

@EndymionRaul

C'est quand même étrange d'être "propriétaire" d'un être vivant. A la limite, le mot "tuteur" me semble plus correct.



La reconnaissance des capacités cognitives des animaux est assez récente comparée au droit. Jusqu'à récemment, les animaux étaient considérés comme des biens meubles, au même niveau qu'une charrue ou un seau !

Menelage Je m'installe
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire
Ya rien de mignon elle veux juste qu'il les nourrissent

Emerys Je suis accro
Re: Une maman furet présente ses petits à sa propriétaire

Non
Elle ramène un doigt, en gros une saucisse rose qui ressemble à un nouveau né, dans son nid.