Vidéo : Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l'autoroute Posté par -Flo-

Alors qu'il roulait sur une autoroute en Arabie saoudite, ce conducteur a bien failli se faire empaler par une tige de fer à béton, probablement échappée d'un camion, qui a transpercé sa voiture en remontant au niveau du siège conducteur.



PS : L'avantage dans cette région du monde, c'est que les bandes d'arrêt d'urgence font 500km de large. Tu peux t'arrêter en toute sécurité...



Vidéo (29s) : Tige de fer à béton vs Voiture





Sur le même sujet :

Vidéo : Chanceux avec une tronçonneuse Vidéo : Un dunk décroche un panier de basket Vidéo : Une voiture transpercée par un arbre (Nantes) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1324 Karma: 2263 Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 Cause de la mort : un fer à beton lui a transpercé l'anus et est remonté jusqu'à son cerveau, la mort était inévitable. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 552 Karma: 362 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 ThomGamer Probablement l'une des pires façons de mourir...



La pire étant probablement celle-ci :



Probablement l'une des pires façons de mourir...La pire étant probablement celle-ci : Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 226 Karma: 153 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 Allah akbar (aka) dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2554 Karma: 6160 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 2 @EndymionRaul c'était à l'epoque de jean paul le pape hautain ? Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 31 Karma: 110 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 2 Vous navigateur est trop vieux Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3912 Karma: 16111 Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 dtclulu Joli.



...mais je doute que ça soit l'anus. C'est sûrement bien pire : attaché ainsi en équilibre sur le coccyx Joli....mais je doute que ça soit l'anus. C'est sûrement bien pire : attaché ainsi en équilibre sur le coccyx dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2554 Karma: 6160 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 Barbatos je crains que ce soit bien le cas :



je crains que ce soit bien le cas : https://fr.wikipedia.org/wiki/Berceau_de_Judas Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3912 Karma: 16111 Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 dtclulu Ils manquaient d'imagination ces bourreaux. Empalé sur le coccyx ça doit faire 1000x plus mal que l'anus. (Évidemment , je doute qu'être empalé par l'anus soit particulièrement agréable non plus).



Ça c'est quand même énorme :



Citation : Finalement, la victime meurt soit empalée, ou plus souvent, succombe d'une infection contractée par l'hémorragie des tissus musculaires qui devenaient septiques, le dispositif étant rarement nettoyé. Ils manquaient d'imagination ces bourreaux. Empalé sur le coccyx ça doit faire 1000x plus mal que l'anus. (Évidemment , je doute qu'être empalé par l'anus soit particulièrement agréable non plus).Ça c'est quand même énorme :Citation : Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4814 Karma: 7236 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0 Moi je dis Abdallah!! broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 305 Karma: 340 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0



@EndymionRaul Ca aussi ça devait être sympa. Ca aussi ça devait être sympa. broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 305 Karma: 340 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0



@EndymionRaul Ca aussi ça devait être sympa. Ca aussi ça devait être sympa. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 552 Karma: 362 En ligne ! Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... Re: Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l&... 0

@Barbatos

@dtclulu (Évidemment , je doute qu'être empalé par l'anus soit particulièrement agréable non plus).





Tout dépend le point de vue... Citation :Tout dépend le point de vue... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.