Vidéo : Comment impressionner des filles en frappant une poubelle Posté par Skwatek

Des gars ivres essaient d'impressionner des filles en frappant une poubelle dans une rue.







Vidéo (1mn4s) : Impressionner des filles en frappant une poubelle





Vidéo : Un streameur embrasse une inconnue dans la rue Vidéo : Monter sur un vélo qui sert d'enseigne (Fail) Vidéo : Deux enfants jouent avec une poubelle Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1966 Karma: 3302 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 10 Les poubelles savent se défendre des idiots mais pas des ordures. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4788 Karma: 12814 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 8 Pffff, tellement facile de s'attaquer à plus intelligent que soit!

15 commentaires Auteur Conversation NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 128 Karma: 346 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 7 On va dire qu'a cet âge, en présence de filles, le sang déserte le cerveau pour irriguer d'autre parties, d'où la baisse notable d'intelligence x) ils ont l'air alcoolisés en plus, ça doit pas aider ^^ LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4788 Karma: 12814 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 8 Pffff, tellement facile de s'attaquer à plus intelligent que soit! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1966 Karma: 3302 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 10 Les poubelles savent se défendre des idiots mais pas des ordures. BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 285 Karma: 847 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 2 J'aurais apprécié voir un passant russe venir lui mettre une bonne pêche dans la face... dommage ; peut-être une autre fois. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1175 Karma: 3453 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0

@LeFreund

Pffff, tellement facile de s'attaquer à plus intelligent que soit!

@NibelHungen

On va dire qu'a cet âge, en présence de filles, le sang déserte le cerveau pour irriguer d'autre parties, d'où la baisse notable d'intelligence x) ils ont l'air alcoolisés en plus, ça doit pas aider ^^



Ouais voilà, "à cet âge", dis donc ce qu'on ne ferait pas... Pfiou là là... Heureusement qu'après ça change....... Citation :Ouais voilà, "à cet âge", dis donc ce qu'on ne ferait pas... Pfiou là là... Heureusement qu'après ça change....... Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 556 Karma: 876 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0

@NibelHungen

On va dire qu'a cet âge, en présence de filles, le sang déserte le cerveau pour irriguer d'autre parties, d'où la baisse notable d'intelligence x) ils ont l'air alcoolisés en plus, ça doit pas aider ^^



Nous n'avons pas la suite de l'histoire. Peut-être qu'ils ont réussi. Citation :Nous n'avons pas la suite de l'histoire. Peut-être qu'ils ont réussi. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 359 Karma: 828 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 Vous moquez pas, ça a fonctionné! Elles se sont arrêtées! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4819 Karma: 7235 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 Je l ai deja marqué en cdl mais je le répète " ces petis cons qui veulent montrer leurs masculinité meritent de se retrouver en prison pour se faire violer par des detenus...ca leur apprendra a vouloir faire les kekes devant les filles" Gauvain Je m'installe Inscrit le: 1/11/2010 Envois: 179 Karma: 226 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 2 On en parle du second qui ramène un bouquet de fleur motte de terre incluse ? MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1540 Karma: 2722 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 Ben, ça ira mieux avec un p'tit bisou sur la quéquette euh, là où est le bobo tout bleu. Sont malins ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 566 Karma: 365 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 La vengeance de la poubelle. AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1121 Karma: 542 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 Gauvain J'adore !

Faut en faire un gif avec une phrase :

"Des fleurs chéries ! " J'adore !Faut en faire un gif avec une phrase :"Des fleurs chéries ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1326 Karma: 2264 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 Ton pote se fait latter les couilles par une poubelle parce qu'il est con donc pour prouver qu'il est meilleur que son pote il va se faire défoncer le tibia par la même poubelle... Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 437 Karma: 368 Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... Re: Comment impressionner des filles en frappant une poub... 0 A quel moment tu en viens a penser que c'est cool de taper dans une poubelle ?

A quel moment tu en viens a penser que c'est cool de taper dans une poubelle ?

Tu passe surtout pour un blaireau...