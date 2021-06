Vidéo : Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver Posté par Koreus

Un homme donne un coup de main à son escabeau coincé dans la machine à laver



Vidéo (8s) : Aider un escabeau coincé dans la machine à laver





Vidéo : Technique de l'escabeau pour entrer gratuitement n'importe où Vidéo : Changer une ampoule sans escabeau

anooni_mus Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 167 Karma: 224 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 6 Ha oui d'accord. On en est la sur Koreus.

splito95 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2020 Envois: 20 Karma: 63 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 2 Step ladder...step mother, step sister... je me sens sale d'avoir la référence XD Guilou Je m'installe Inscrit le: 11/6/2015 Envois: 126 Karma: 83 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 1 Une pensée pour ceux qui n'auront pas la réf Lyrael Je m'installe Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 389 Karma: 539 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 1 Dommage que la traduction retire l'élément principal de la blague qui est un jeu de mot..

En tout cas très sympa !



MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1542 Karma: 2726 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0 C'est parce qu'il manque un barreau à l'escabeau ? Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 838 Karma: 1070 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0 Je vais te casser les barreaux arrières ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1329 Karma: 2270 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0

@splito95

Step ladder...step mother, step sister... je me sens sale d'avoir la référence XD

Toi aussi t'as des problèmes de famille et tu cherches la solution sur un site spécialisé dans les hamsters ?

@splito95

Step ladder...step mother, step sister... je me sens sale d'avoir la référence XD



anooni_mus Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 167 Karma: 224 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 6 Ha oui d'accord. On en est la sur Koreus. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1223 Karma: 605 Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0 Il est évident que nous n'avons pas les mêmes ref. Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 12770 Karma: 11611 En ligne ! Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0 Guilou

un indice stp



Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10802 Karma: 7468 En ligne ! Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0 Je ne me sens pas concernée Delight Dalmatiens Inscrit le: 9/8/2015 Envois: 101 En ligne ! Re: Quand ton escabeau est coincé dans la machine à laver 0 J'adore