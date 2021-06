Vidéo : Sa femme est somnambule mais il a une solution Posté par Koreus

Comment aider sa femme somnambule ? Cet homme a peut-être trouvé une solution



Vidéo (56s) : Quand ta femme est somnambule





Vidéo : Un somnambule en action Vidéo : Chien Somnambule

camaronalex: Pourquoi faire une vidéo aussi longue alors que 10 secondes peuvent suffire pour la vanne

dtclulu: à dormir debout son histoire

logomoca: J'ai eu l'impression qu'il allait faire du curling...

Padma: En plus, ce n'est plus une blague de notre époque.

La version d'aujourd'hui est qu'elle lui retourne ensuite une tarte dans la figure en dormant. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2107 Karma: 4315 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 2



Mais le "Go Roomba Go ! " m'a quand même fait marré. J'avoue que c'est un peu long pour une blague pas "Wahou" !Mais le "Go Roomba Go ! " m'a quand même fait marré. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 835 Karma: 589 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 0 Je m'attendais à quelques chose .... j'attends toujours. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1212 Karma: 1169 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 0 ah le bâtard !! xD 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 204 Karma: 566 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 1 C'est nul. Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 173 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 0 La blague aurait été plus drôle si c'était l'homme le somnambule. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 637 Karma: 698 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 0 Koreus ! Rembourse-moi une minute de ma vie !!! PuliTNT Chaleur ! Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 69 Karma: 77 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 0 Totalement inutile et nul... odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1441 Karma: 1314 Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution Re: Sa femme est somnambule mais il a une solution 0 déjà: les somnambules ne marchent pas les yeux fermés, ni comme des zombies. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.