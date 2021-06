Vidéo : Un chien fait un super saut dans l'eau pour aller chercher un bâton Posté par Exotope

Une chienne fait un plongeon de 3 mètres dans la mer. Il s'agirait d'un croisement entre un pitbull et un labrador. Elle s'amuse à faire ce genre de sauts depuis qu'elle est toute jeune.







Vidéo (5s) : Plongeon de haut vol d'un chien





Sur le même sujet :

Vidéo : Saut impressionnant d'un malinois Vidéo : Un pitbull grimpe un mur à la vertical Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation osiris79 Je m'installe Inscrit le: 13/10/2008 Envois: 102 Karma: 221 Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... 9 Ah oui c'est parce que les labradors adorent aller dans l'eau et les pitbull sont vraiment très cons. Alors un croisement ça donne ça. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 108 Karma: 407 Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... 0 Il faut juste espérer que la mer ne soit pas trop basse... Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 108 Karma: 93 Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... 0 Joli plat.



Heureusement que c'est une femelle ; à mon avis un mâle apprécierait bien moins ce type de plongeon:p DirtyHarry Je m'installe Inscrit le: 6/12/2014 Envois: 194 Karma: 112 Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... 0 1m de longueur en moins et c’était pas le même son de flotte… julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 380 Karma: 625 Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... Re: Un chien fait un super saut dans l'eau pour alle... 0 Il fait un tour de repérage le chien avant de se jeter, ou il a juste eu la chance jusque là de ne pas aterrir sur un rocher? Parce qu'il y en a un quand même bien loin de son point de chute. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.