Vidéo : Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balcon (Espagne) Posté par Olyer

Un homme de 84 ans nourrit les deux chiens de sa voisine sur le balcon d'un immeuble en Espagne.



Vidéo (33s) : Bonne entente entre voisins





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chat surveille un enfant sur un balcon Vidéo : Une solution pour trinquer entre voisins pendant le confinement Vidéo : « Ta nourriture ne m'intéresse pas du tout » Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4797 Karma: 12845 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 0 Moi aussi j'ai un rituel matinal qui égaye ma journée mais il est NSFW MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1549 Karma: 2731 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 0 Quand on a plus l'âge d'offrir des friandises à la chatte de sa voisine... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 110 Karma: 419 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 0 Vend appartement avec balcon sans vis à vis... Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 828 Karma: 1026 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 0 @MYRRZINN T'as vu la taille de sa queue ? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1390 Karma: 3694 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 3



Comment vais-je m'habiller ce matin ? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2392 Karma: 3227 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 0 c'est dingue cette manie de donner à manger aux animaux des autres. Est-ce que je viens donner à bouffer des saloperies à vos gosse moi? non! Alors foutez la paix aux animaux des autres !! (oui ça m'énerve même si là, visiblement, le propriétaire des chien est ok) 4Liberty Je m'installe Inscrit le: 27/1/2015 Envois: 439 Karma: 104 Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... Re: Un homme nourrit les chiens de sa voisine sur un balc... 0 La prochaine étape c'est le susucre à minette Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.